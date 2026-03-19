Miley Cyrus no descarta actuar en el espectáculo de la Super Bowl

Miley Cyrus está creando grandes expectativas para el 20º aniversario de Hannah Montana. La artista volverá a ponerse la peluca de su mítico personaje para someterse a una emotiva entrevista mientras se reúne con el elenco de la serie infantil y revisita el set de rodaje.

De todo ello ha hablado en una destacada entrevista para Variety. En ella la cantante ha desglosado algunas de sus canciones de la ficción de Disney, ha confesado algunos secretos del rodaje y ha compartido otros detalles de lo más reveladores para toda una generación, pero el medio estadounidense también ha aprovechado para preguntarle sobre otros pasos en su carrera.

Y es que el nombre de Miley Cyrus es uno de los más nombrados para ser la estrella del espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl, y la intérprete de Flowers ha compartido su opinión al respecto.

"Siempre pienso que la Super Bowl genera demasiada presión", ha explicado la artista. Para ella sería un gran reto: "Tendría que hacer un trabajo mental para que no se tratara solo de la Super Bowl, porque entonces es inevitable pensar: 'Son millones de personas y es lo más visto del mundo'".

Pero lejos de descartarlo, ha compartido el concepto musical por el que aceptaría actuar en la final de la NFL: "Si pudiera encontrar la manera de que fuera exactamente lo que fue el Hannahversary —un viaje a través de la discografía y apreciar cada canción, cada época por lo que es— creo que podría encontrarlo en mí misma".