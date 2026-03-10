Miley Cyrus caracterizada, Billy Ray Cyrus presente... Primer vistazo oficial del especial de 'Hannah Montana'

Miley Cyrus en el especial de 'Hannah Montana' por el 20º aniversario | DISNEY+

¡Ya tenemos aquí el tráiler del especial de Hannah Montana por el 20º aniversario!

Los fans de la serie de los 2000 han enloquecido en las redes sociales al ver el adelanto de la celebración de la ficción, en el que Cyrus aparece no solo caracterizada del personaje, sino simulando algunos de sus gestos más emblemáticos.

Sí, has leído bien: ya podemos ver a Miley Cyrus volviendo a la peluca rubia que la dio a conocer con 13 años. En el anuncio del especial de Hannah Montana por sus dos décadas, que se añadirá al catálogo de Disney+ el 24 de marzo, la artista se vuelve a poner en la piel de la estrella con dos vidas.

Tanto es así que Miley Cyrus volverá a hacer los gestos más simbólicos de Hannah Montana, y vestida como ella (bufandas finas de purpurina, chaquetas de cuero de colores y pantalones pitillos) mostrará los rincones del set de rodaje, como el gran salón de la casa de Malibú y el envidiable vestidor. Y hemos podido ya verlos unos segundos con el tráiler del especial.

Además, el tráiler lo completa la canción This is the life de Hannah Montana versionada por la actual Miley, lo que tampoco ha pasado desapercibido para los fans.

Billy Ray Cyrus, presente en el especial

El adelanto de la celebración de Hannah Montana también ha resulto un gran misterio: Billy Ray Cyrus formará parte de este reencuentro. En las imágenes el artista abraza a su hija tanto en la realidad como en la serie.

No es el único presente: la madre de Miley, Tish Cyrus, acompaña a la intérprete de Flowers en el recorrido pro su pasado televisivo.

Tal y como se adelantó, parece que Miley Cyrus también actuará como Hannah Montana sobre el escenario durante este especial.