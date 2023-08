Miley Cyrus podría ser la artista invitada de la Super Bowl 2024, según los rumores

El 11 de febrero de 2024 regresa la mejor combinación de deporte y música. La Super Bowl se ha convertido en un auténtico icono en el que las mayores superestrellas actúan delante de millones de espectadores.

El año pasado se hizo historia conel show de Rihanna. Llevaba retirada de los escenarios más de cinco años y aprovechó para subirse al escenario del estadio Allegiant (Las Vegas) antes de alejarse de los focos de nuevo para centrarse en su segundo embarazo.

El listón ahora mismo está muy alto y la NFL está manteniendo reuniones discretamente para buscar a su sucesor o sucesora. El medio HITS Daily Double ha revelado que hay cuatro artistas con muchas posibilidades de actuar: Miley Cyrus, Harry Styles, Bad Bunny y Jake Harlow.

Pero los dos primeros son los nombres que más fuertes están sonando. El citado medio ha explicado que la idea es que se suban al escenario juntos y toquen sus temas más conocidos, aunque otras fuentes aclaran que esto es bastante imposible y sería la intérprete de Flowers la que actuaría.

Taylor Swift ha rechazado actuar en la Super Bowl 2024

El mismo medio informó hace una semana que la NFL había pedido un año más a Taylor Swift que actuara en el intermedio, pero lo rechazó. No se filtraron los motivos que la llevaron a declinarlo, pero se intuye que la estadounidense está muy ocupada durante 2023 y 2024 con su gira The Eras Tour.

Le sería imposible sacar varios meses para los ensayos y la planificación y, de hecho, el show tiene lugar el 11 de febrero, una fecha inasumible para ella. El 10 de febrero tiene un concierto en Tokio (Japón) y el 16 otro en Melbourne (Australia).

No es la primera vez que Taylor Swift rechaza actuar en la Super Bowl. El año pasado ella ya señaló que no estaba interesada y tras ella contactaron con Rihanna. Fuentes cercanas a ella aseguraron que la intérprete de Style no aceptará esta oferta hasta que haya regrabado todos sus discos.

La próxima edición de la Super Bowl tendrá lugar el 11 de febrero de 2024.