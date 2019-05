Miley Cyrus presenta tres canciones nuevas en directo

Después de haber estado un tiempo alejada de las redes sociales y del foco público en general, Miley Cyrus ha vuelto a recuperar toda su popularidad. Con una gira mundial que acaba de iniciar, la ex chica Disney considera que es el mejor momento para lanzar música nueva y así la ha anunciado para el 30 de mayo, coincidiendo con su concierto en Barcelona dentro del Primavera Sound.

Para suerte de sus fans más impacientes, no tendrán que esperar tanto ya que la artista ha mostrando algunos adelantos a través de Instagram Stories con el hashtag #SheIsComing y ha avanzado como suena 'Bad Karma', uno de los temas nuevos en los que colabora con Mark Ronson y Angel Olsen.

Pero si pensabas que eso era todo hasta la fecha de lanzamiento. Miley ha vuelto a sorprender. La cantante ha actuado en el Big Weekend de BBC Radio 1 en Middlesbrough (Inglaterra) y ha presentado nada más y nada menos que tres canciones nuevas en vivo, pero 'Bad Karma' no ha sido una de ellas.

Los temas inéditos que ha presentado Miley son 'Mother's Daughter', 'Cattitude' y 'D.R.E.A.M.' (Drugs Rule Everything Around Me). A parte de presentar nuevos sonidos, también ha querido hacer un remember y ha cantado algunos de sus éxitos más clásicos como 'Malibu', 'Wrecking Ball', 'Party in the USA' o 'We Can't Stop', la última junto a Charli XCX.

Esta misma semana Miley Cyrus actuará en nuestro país, concretamente el viernes 31 dentro de la programación del Primavera Sound, por lo que se esperaba que vuelva a presentar estos tres temas inéditos o algún otro de su próximo trabajo.

Por otro lado, la artista también ha retomado su faceta interpretativa, tal como ella misma ha mostrado en un adelanto de la nueva temporada de 'Black Mirror'.