Miley Cyrus se une a Primavera Sound 2019 en sustitución de Cardi B

Primavera Sound acaba de confirmar a Miley Cyrus como una de las cabezas de cartel de esta edición llamada ' The New Normal' . Ante esta gran noticia, llega otra no tan buena. Y es que entra en sustitución de Cardi B , que ha cancelado unilateralmente su presencia en el festival.

'The New Normal' es el claim de esta edición de Primavera Sound, que explicaba el cambio de sentido en su programación, apostando mucho más por una gran diversidad de géneros y sobre todo, por las artistas femeninas.

Con esta premisa la confirmación de Miley Cyrus en el festival encaja a la perfección. La que empezó siendo una estrella infantil bajo el nombre de Hannah Montana, pasó a ser el centro de la polémica con su disco 'Bangerz', puramente pop.

Pero no es en el único género que se mueve a la perfección. Lo pudimos comprobar en su álbum psicodélico 'Miley Cyrus & Her Dead Petz', trabajo que realizó junto a The Flaming Lips. Poco después nos sorprendió con un giro hacia el folk con su último disco 'Younger Now'.

La línea en la que irá su actuación en Primavera Sound es todo un misterio pero teniendo en cuenta su último éxito, 'Nothing Breaks Like a Heart' junto a Mark Ronson, promete ser uno de los grandes directos del festival.

Miley Cyrus actuará en el festival el viernes 31 de mayo, compartiendo cartel y escenario durante esa jornada con otras voces del nuevo pop como Carly Rae Jepsen, Janelle Monáe y Robyn.

La confirmación de Miley llega también con la cancelación de Cardi B. Según ha explicado la organización del festival, la rapera ha cancelado su actuación de forma unilateral alegando "compromisos promocionales inaplazables en Estados Unidos".

Para todos aquellos que quieran devolver su entrada del viernes 31 de mayo tras la cancelación de Cardi B, Primavera Sound ha publicado las instrucciones a seguir para recuperar el dinero.