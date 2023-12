Miley Cyrus publica su actuación en directo de la canción 'Faithfully' (1983) en Chateau Marmont, Los Ángeles

Endless Summer Vacation no ha tenido ni tiene una gira, y parece que tampoco la tendrá. Pero eso no significa que Miley Cyrus no vaya a entonar algunos de las canciones de su último disco o a volver a actuar en directo. La cantante ha publicado este jueves otra de sus actuaciones, un espectáculo que tuvo lugar en el hotel de Los Ángeles Chateau Marmont.

En una velada íntima, con un público reducido y una preciosa y elegante puesta en escena , la cantante de Flowers cantaba en su última actuación la canción Faithfully, un tema de 1983 interpretado por el grupo de rock estadounidense Journey y escrita por el teclista Jonathan Cain.

Además, Cyrus nos ha mostrado durante las últimas semanas otras interpretaciones que tuvieron lugar ese mismo día, como la de su hit Flowers, nominado a Mejor Grabación del Año en los premios Grammy 2024, 'Used To BeYoung' o Jingle Bells, con Ryan Beatty.

Miley Cyrus - Flowers (Live from Chateau Marmont)

Miley Cyrus - Used To Be Young (Live from Chateau Marmont)

Miley Cyrus - Jingle Bells feat. Ryan Beatty (Live from Chateau Marmont)

A finales del pasado noviembre, la autora de Endless Summer Vacation cantaba por primera vez Flowers en directo, el adelanto de su disco convertido en alegato del amor propio y la seguridad en una misma; ocho meses después del lanzamiento del disco. No lo hizo en ninguna gala, macroevento o cadena de televisión: lo hacía en el mismo lugar donde ahora lo ha vuelto a hacer: en el reconocido hotel de Los Ángeles Chateau Marmont, rodeada de amigos y caras conocidas.

El motivo por el que Miley Cyrus no se sube a los escenarios desde 2014

En mayo, la cantante Disney daba una especial entrevista en la revista British Vogue que fue mundialmente sonada. En ella, Miley —que alcanzó la fama mundial a una edad muy temprana por protagonizar la serie de Disney Hannah Montana— confesaba que no sabe si será capaz de volver a salir de gira alguna vez o a hacer promoción tradicional de su álbum, una cruda realidad consecuencia de lo que sufrió durante su adolescencia.

"Me encanta actuar, especialmente para ellos (sus amigos), pero cantar frente a cientos de miles de personas no es realmente lo que amo. No hay conexión. No hay seguridad. Me resulta muy difícil complacer a 100.000 personas simultáneamente. También es antinatural. Es muy aislado, porque si estás frente a 100.000 personas, estás solo", revelaba la artista.

La intérprete de River explicaba que, después del último concierto que dio en 2014, se dio cuenta de que no quería volver a hacerlo, al menos no de esa manera: "¿Quiero vivir mi vida para el placer o la satisfacción de alguien más que no sea el mío?", se cuestionó la cantante. Una noticia que desalentaba a sus fans, que no saben si podrán volver a disfrutar de ella en directo.

La canción de Miley Cyrus que no gustaba a su discográfica y los fans la convirtieron en un hit