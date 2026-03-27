Miley Cyrus publica 'Younger You', su emotiva balada para celebrar los 20 años de 'Hannah Montana'
Miley Cyrus lanza la canción compuesta para el especial de Hannah Montana por el 20.º aniversario de la serie. Bajo el título Younger You, la artista escribe una carta desde su 'yo' adolescente.
Letra en español de 'Younger You', la canción de Miley Cyrus en honor a 'Hannah Montana'
Miley Cyrus sigue muy conectada a sus años de Hannah Montana. La artista empezó la serie con 13 años y, dos décadas después, está completamente implicada en su 20.º aniversario. Así lo demuestra con su participación en el especial de Disney+, donde incluso interpreta una canción inédita que está disponible desde este viernes 27 de marzo.
El tema se titula Younger You y está muy vinculado con sus fans: "Celebrar Hannah Montana no es solo rendir homenaje a una serie, es un cierre de círculo para mí", dijo en redes sociales. "HM fue el comienzo de la vida que conozco ahora. El vínculo que mis fans y yo compartimos es tan único y hermoso como todo este viaje. Este especial de aniversario es un regalo de mí para 'tu yo joven', mi forma de daros las gracias por vuestra lealtad y por crecer conmigo en cada paso del camino. Esta canción lo dice todo".
Más allá de estas palabras, Miley Cyrus interrumpe su interpretación de Younger You en el especial para añadir unas palabras de despedida: "Ha sido un honor celebrar los 20 años de Hannah Montana. Y he recordado cada momento con el corazón lleno de amor. Hannah me dio mis inicios, pero mis fans me dieron esta vida", dice antes de terminar la actuación.
"When you're standing on the stars, just don't forget who you are"
Y, aunque Younger You no menciona la serie, funciona como una carta escrita por 'la Miley Cyrus joven' y dirigida a 'la Miley Cyrus adulta': "Somewhere along the way, we lost touch / We used to be so happy just because / I know you had to go eventually / But don't forget about me", canta en el estribillo.
Letra de 'Younger You', de Miley Cyrus
Hey, you, it's younger you
I'm just checking in to see if you still remember me
Hey, you, it's younger you
Do you still pray before bed, or are you worrying instead?
-
Somewhere along the way, we lost touch
We used to be so happy just because
I know you had to go eventually
But don't forget about me, don't forget about me
-
Hey, you, it's younger you
I know you're busy with your job, but don't forget to call your mom
And dad too, he misses you
He may tell you that he's fine, but you're always on his mind
-
Somewhеre along the way, we lost touch
Wе used to be so happy just because
I know you had to go eventually
But don't forget about me, don't forget about me, no
-
Hey, you, it's younger you
I know your story isn't done, but do you love who you've become?
Hey, you, it's younger you
When you're standing on the stars, just don't forget who you are
-
Fuente: Genius