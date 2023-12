Los momentazos de la gira de Aitana

Después de dos meses llenos de emociones intensas, bailes, lágrimas, reflexiones y mucha mucha emoción, el Alpha Tour de Aitana ha llegado a su fin en España.

El 1 de octubre dio el pistoletazo de salida de la gira de su tercer álbum de estudio, Alpha, para la que sus fans compraron las entradas sin siquiera haber escuchado el disco, que salió a la luz una semana antes de empezar el tour.

No se equivocaron al depositar esa confianza ciega en su artista favorita, pues ha terminado siendo la gira por excelencia de la intérprete, en la que nos ha regalado numerosos momentazos y queremos repasarlos todos.

La coreografía de 'miamor' y su gesto desafiante

Sin lugar a dudas, el baile de miamorha sido uno de los momentos más señalados, empoderantes e icónicos que más ha marcado el Alpha Tour.

Tras el primer concierto en Valencia, la artista recibió un aluvión de críticas por la "atrevida" y "provocadora" coreografía. Una semana después, en el concierto de Málaga, la artista dejó claro y sin rodeos, que lo iba a seguir haciendo, acompañando el "paso prohibido" de un desafiante gesto.

De ahí en adelante, este gesto se convirtió en algo característico de la coreografía con la que consiguió que España entera se volcase con ella.

Bailar 'Las Babys' con los fans

Desde que Aitana lanzó el tema de Las Babys supimos que no solo iba a ser un hitazo, sino que iba a ser uno de los mejores y más divertidos momentos del show, y así ha sido.

La artista ha conseguido que miles de fans bailasen junto a ella y su equipo la famosa coreografía de Saturday Night, canción que samplea en su sencillo, lo que se ha convertido en uno de los momentos más bonitos y cercanos de la gira y que los fans y Aitana disfrutan más.

No es lo único. Durante el concierto, o previamente en redes sociales, la artista selecciona a varios fans para que se suban al escenario a bailar junto a ella y su crew, una experiencia más que inolvidable, tanto para Aitana como para los fans que tienen la suerte de poder formar parte de un momento tan único y especial junto a su cantante favorita.

Las lágrimas de Sebastián Yatra... y las de Aitana

Sebastián Yatra ha sido protagonista por doble motivo en esta gira de Aitana. Al inicio lo fue por ser uno de sus grandes apoyos y ya después, por convertirse en su ex... aunque ese es otro capítulo.

El intérprete de Tacones Rojos no faltó al primer show de Valencia, donde pudimos verlo ajustándose al dress code del evento y pasando el rato con los padres y amigos de la cantante.

Durante la canción The Killers, Yatra no pudo reprimir las lágrimas al escuchar a Aitana cantando una de las baladas más emotivas de Alpha y que narraría parte de la historia de amor de los cantantes.

Meses después, en el concierto de Bogotá (Colombia), era Aitana la que lloraba justo antes de cantar este tema. "No pasa nada, hay días en los que estás bien y en los que no", dijo la cantante a sus fans el domingo 26 de noviembre. Nadie imaginaba entonces los que Yatra anunciaría justo un día después y que dio sentido a ese llanto: "Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros".

Las reflexiones antes de cantar 'The Killers'

Sabemos que Aitana es una artista muy comprometida con la salud mental, siempre ha sido muy sincera con sus fans sobre su estado anímico en sus conciertos.

Durante este show, se ha tomado siempre un momento para agradecer a la vida y para reflexionar sobre diferentes cosas, como los cambios de la vida o la importancia de quererse y tener seguridad en uno mismo, y en muchas ocasiones ha sido difícil aguantar las lágrimas de la emoción, tanto para los fans como para la cantante.

"No muestres tus vulnerabilidades, tienes que tirarte para arriba, ¿y sabéis qué? Que es importante obviamente quererse a uno mismo tener esa seguridad en uno mismo de tirarse para arriba, pero no está mal mostrar nuestras vulnerabilidades, no está mal mostrar lo que realmente somos, lo que realmente nos pasa, no nos tiene que dar miedo eso, y yo eso es algo que no quiero cambiar de mi vida, pero es verdad que a veces hay que soltar cosas hay que dejarlas ir", expresó la artista en Barcelona.

"Yo sé que aquí hay gente más mayor, más pequeños, gente que ha vivido más cosas y gente que ha vivido menos, y yo tengo 24 años y estoy muy agradecida a la vida por todo lo que me ha hecho vivir. Me siento una privilegiada de verdad de poder trabajar de lo que me gusta, que en mi familia todo el mundo esté sano, y que mis amigos sean los de toda la vida, me siento muy afortunada y solo quiero deciros que si alguien está pasando por un mal momento o siente que está en un momento de cambio y que no es lo mejor del mundo ahora mismo te acabas dando cuenta, y yo también acabaré dándome cuenta que me queda mucho por vivir pero, te acabas dando cuenta que todo cambio es experiencia y todo cambio siempre, aunque no lo sepamos ver, siempre va a ser para mejor".

Homenaje a Elena Huelva

Sevilla se llevó uno de los momentos más emotivos del Alpha Tour, que dejó con los sentimientos a flor de piel a las 20.000 personas que se encontraban en el Estadio de la Cartuja para el concierto de la catalana.

Aitana y Elena Huelva, una joven que se hizo viral por mostrar con entusiasmo su lucha contra el cáncer y que llevaba por bandera su lema "mis ganas ganan", tenían una bonita relación.

Elena, que falleció hace unos meses, era una increíble fan de la cantante, y la apoyaba allá a donde iba, siempre con palabras buenas y una sonrisa. La catalana no se olvidó de ella en su ciudad y le rindió homenaje dedicándole uno de sus temas más emotivos, la balada Vas a quedarte.

AQYNE con Danna Paola

El Alpha Tour también ha pasado por Latinoamérica, y ha sido todo un éxito.

Aitana ha actuado en Colombia, Perú, Chile y México. En su parada en el Auditorio Nacional de México tuvo lugar una sorpresa muy especial: la artista mexicana Danna Paola subió al escenario con ella para cantar juntas AQYNE, el segundo tema que comparten y que forma parte del tracklist de Alpha.

Tras terminar la actuación, las cantantes se fundieron en un sincero y cariñoso abrazo, y después de eso tuvieron un momento de agradecimientos y elogios hacia la otra, y es que se nota mucho el amor y la admiración que sienten mutualmente.

"Necesito hablarle a Danna, ya lo sabéis: Danna, obviamente, es la reina de México. Pero aparte de eso, es una mujer muy trabajadora, que no para ni un solo momento. Cuando nos fuimos para grabar el videoclip yo decía: 'pero cuándo paras tú en algún momento de la vida' y aun así ha encontrado un momento para venir a este auditorio conmigo cuando ella ya lleva 800 mil auditorios. Te agradezco mucho, te admiro, te lo digo todo el tiempo. Me encanta todo lo que estás haciendo y me muero de ganas de escuchar tu disco y la canción que has sacado hoy. Me encanta, me fascina", expresó la catalana a su amiga.

Danna también tuvo unas palabras de cariño para Aitana, que no se quedaron atrás: "Para mí me hace mucha ilusión verte aquí, tu primer Auditorio Nacional, no podía faltar. México te ama, y yo te amo, te admiro un montón, y el pedazo de show: chicos, son increíbles, todos de verdad. Es un honor para mí pisar este escenario, compartir arte con esta mujer maravillosa, talentosa que he visto crecer y que hemos crecido juntas".

El anuncio de su primer estadio en el Santiago Bernabéu

Para terminar el año por todo lo alto, Aitana ha confirmado en su concierto de fin de gira en el Wizink Center que en 2024 hará su primer show en un estadio, en concreto en el Santiago Bernabéu.

La artista y su equipo se han sentado en el escenario mientras se proyectaba un vídeo con el gran anuncio de este nuevo proyecto, que tendrá lugar el 28 de diciembre de 2024, y las entradas ya tienen fecha de lanzamiento.

La artista dejó caer por primera vez en la prueba de sonido de su concierto en Sevilla, celebrado el 28 de octubre, que tenía muchas ganas de hacer un estadio rodeada de amigos de cara a 2024, y que estaban viendo cómo llevarlo a cabo.

"Después de haber estado girando dos años con 11 Razones, no va a ser solamente Alpha tres meses, no tendría mucho sentido", comenzó diciendo."Me gustaría mucho poder deciros una fecha dentro de poco para hacer un estadio. Va a ser un único concierto en España y esto estamos tratando de ver cómo hacerlo, que no sea un festival, y donde quiero traer a un montón de amigos artistas y poder hacer algo muy grande", terminó explicando.

No podemos esperar para saber qué le deparará a la carrera de Aitana en el 2024.