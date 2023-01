Muere Elena Huelva, la joven influencer que se volvió viral por hablar sobre su cáncer

Empieza 2023 con una triste noticia. Elena Huelva, la influencer que se dio a conocer por hablar en redes sociales sin problemas sobre el cáncer que sufría, sarcoma de Ewing, ha muerto a los 21 años.

A través de su Instagram, su familia ha compartido una historia con una imagen suya en la que han anunciado la triste noticia: "Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella".

Rápidamente, las redes sociales se han llenado de comentarios despidiendo a la joven influencer, que sufría este cáncer de huesos desde que tenía 16 años.

El preocupante mensaje que escribió hace días

Sus fans sabían que algo estaba ocurriendo porque durante los últimos días, no dejaba de compartir extraños mensajes. En uno de sus vídeos, reveló que "las cosas no están yendo bien". Unas declaraciones que levantaron mucha preocupación y que motivaron una oleada de cariño hacia Elena Huelva. Asegura que los médicos han "encontrado más enfermedad en la tráquea", algo que torna mucho más complicado su proceso de recuperación.

"Es muy peligroso, como sabéis, es por donde respiramos. No hace falta que diga mucho más", contó, emocionada, en vídeo publicado en Twitter. "Quiero dejar claro que yo ya he ganado, mis ganas han ganado por todo el amor y por las personas que tengo a mi lado, yo ya he ganado. Mis ganas ganan", recalcaba la joven, dando ejemplo una vez más de resiliencia y positivismo.

Intentando contener la emoción, Huelva aseguró que "pase lo que pase" le gustaría ser recordada por su vitalidad y su ejemplo de visibilidad. "Pase lo que pase, sé que mi vida no ha sido en vano porque he luchado y he conseguido lo que quiero, visibilizar. Quiero que siempre os acordéis de la frase 'Las ganas ganan', para todo, que no hace falta ganar para saber que ya hemos ganado. Al final, la vida se trata de vivir y de llevarte los recuerdos que tienes con las personas, y yo me llevo muchos recuerdos buenos con personas maravillosas y muchísimas cosas más", decía.

La preocupación se volvió mayor cuando ha pronunciado unas palabras que para muchos sonaron a despedida. "Quería agradeceros todo el amor que siempre me habéis dado, nos vamos a seguir viendo, os quiero", terminó intentando no balbucear y mostrar, una vez más, su mejor cara ante las malas noticias médicas.

Sin duda, se trata de una trágica noticia para su familia y sus amigos, que ahora mismo necesitarán procesar este fallecimiento para que Elena no caiga en el olvido.