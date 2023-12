Aitana anuncia en su concierto de fin de gira su primer estadio en el Santiago Bernabéu: fecha y entradas

Después de más de mes de incertidumbre y mucho mucho hype, Aitana ha anunciado por fin su primer estadio: un macroshow que tendrá lugar en el Santiago Bernabéu.

La intérprete de Formentera ha dado la buena nueva por todo lo alto con un vídeo rodado en el campo de fútbol, unos minutos antes de terminar su concierto de fin de gira del Wizink Center de Madrid, con el que dice adiós al Alpha Tour en España para volver a poner rumbo a los shows de Latinoamérica y preparar los festivales de 2024.

La artista dejó caer por primera vez en la prueba de sonido de su concierto en Sevilla, celebrado el 28 de octubre, que tenía muchas ganas de hacer un estadio rodeada de amigos de cara a 2024, y que estaban viendo cómo llevarlo a cabo.

"Después de haber estado girando dos años con 11 Razones, no va a ser solamente Alpha tres meses, no tendría mucho sentido", comenzó diciendo."Me gustaría mucho poder deciros una fecha dentro de poco para hacer un estadio. Va a ser un único concierto en España y esto estamos tratando de ver cómo hacerlo, que no sea un festival, y donde quiero traer a un montón de amigos artistas y poder hacer algo muy grande", terminó explicando.

Tras manifestar varias veces su deseo de hacer un concierto de tal calibre, la semana pasada se filtraron imágenes de Aitana sobre el césped del estadio del Real Madrid grabando planos junto a un dron.

Días después, la catalana comenzó a subir a sus redes sociales unos vídeos de la capital a cámara rápida con distintas referencias a Alpha, su álbum y tour.

Fecha y entradas del Santiago Bernabéu de Aitana

Después de este gran anuncio, por fin podemos desbloquear la fecha en el calendario para este esperadísimo concierto: tendrá lugar el 28 de diciembre de 2024 en el Estadio Santiago Bernabéu, en el que cantarán previamente el rapero argentino Duki, el onubense Manuel Carrasco y la icónica Taylor Swift.

Las entradas estarán disponibles próximamente en la web de la cantante:

Preventa: Clientes Santanter del 11 al 13 de diciembre a las 12:00 horas

Venta general: 14 de diciembre a las 13:00 horas

Se trata del mayor concierto de la carrera de Aitana, que actualmente se encuentra en el pico de su carrera, y será cuestión de tiempo que alcance el SOLD OUT, pues ya logró agotar todas las fechas en España del Alpha Tour y esta vez no será distinto.

