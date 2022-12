El motivo por el que Vanesa Martín llama a 'Placeres y Pecados' "el disco cordillera"

Vanesa Martín acaba de lanzar su octavo álbum, Placeres y Pecados, y desde Europa FM no nos quisimos perder la presentación de este nuevo proyeto que incluye temas como Quién lo diría, Punto y como y Dinamita.

Pero además tampoco perdimos la oportunidad de tenerla en nuestra radio junto a Eva Soriano e Iggy Rubín en el morning show Cuerpos especiales, donde hablamos de este nuevo disco y de esos placeres y pecados que le dan nombre a las nuevas canciones de la malagueña.

La intérprete confesó a nuestros presentadores que para ella Placeres y Pecados es un disco cordillera, y tiene un por qué, pero esta definición tan característica de su último trabajo tiene un por qué:

"Yo lo llamo el 'disco cordillera'. Porque yo creo que es salvaje, y que al mismo tiempo tiene intimidad. Además tiene una dicotomía importante, entre placeres y pecados. Y quien quiera la parte más pura mía la va a encontrar, y quien quiera la parte más loca, también", revelaba la cantante.

Aunque no se fue sin contarnos su pecado favorito: "Vivir intensamente. Pasármelo muy bien y agotarme de vida", confesaba.

Vanesa Martín, de gira por España

El lanzamiento del último disco de Vanesa Martín ha venido acompañado de un gran regalo para sus fans: nueva gira.

Y es que la cantante no podía perder la oportunidad de recorrerse España con uno de sus discos más íntimos y salvajes, como ella ha dicho.

"Bueeeeeno…. Pues….. me ilusiona, me complace y me llena de placeres y futuros pecados anunciaros las primeras fechas de la gira nueva… y Mañana a las 12h en www.vanesamartin.es estas primeras fechas de la gira #PlaceresYPecados ya a la venta!!!", ha escrito Martín emocionada para anunciar las fechas.

Las entradas de la gira ya se encuentran a la venta, que dará comiezo el 27 de mayo de 2023 en Murcia, y cerrará el 2 de diciembre en Donosti.