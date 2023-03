'Naatu Naatu', de la película 'RRR', gana el Oscar a Mejor canción original

Naatu Naatu, de la película india RRR, interpretada por Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava y escrita por Chandra Bose y M.M. Keeravani, se ha alzado con el Oscar a mejor canción original en la 95 edición de los premios Oscar.

A pesar de competir con grandes estrellas de la música como Rihanna o Lady Gaga, esta canción escrita en lengua telugu ya partía como una de las favoritas al haberse llevado previamente el Globo de Oro a Mejor canción.

Una de las mejores actuaciones de la noche

La actuación de Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava durante la ceremonia, con una impresionante puesta en escena inspirada en la película fue una de las mejores actuaciones de la noche.

Rihanna, otra de las artistas nominadas en esta categoría, también deslumbró durante la noche, pero con una actuación mucho más íntima y emotiva.

El discurso cantando de los ganadores

Chandra Bose y M.M. Keeravani, compositores de Naatu Naatu, han protagonizado uno de los momentos más divertidos de la noche cuando han subido al escenario del teatro Dolby para recoger su estatuilla.

Tras hacer referencia al grupo The Carpenters, con el que crecieron escuchando, M.M. Keeravani ha hecho su propia versión del tema Top of the world, de la mencionada banda, para hacer su discurso de agradecimiento cantado.

Esta es la primera vez que una canción india se lleva esta distinción en la historia de los premios de la Academia de Hollywood.