Rihanna enamora cantando 'Lift Me Up' en la ceremonia de los Oscar

Rihanna cantando 'Lift Me Up' en la ceremonia de los Oscar 2023 // Getty

Ha llegado el momento. Rihanna por fin se ha subido a un escenario para interpretar en directo Lift Me Up y lo ha hecho en una ocasión muy especial: la 95 edición de los premios Oscar.

Rihanna, embarazada de su segundo hijo, ha cautivado a todos los presentes en el teatro Dolby de Los Ángeles cantando el tema principal de la banda sonora de Black Panther. Wakanda Forever, por el que estaba nominada a mejor canción original.

Esta era la primera vez que Rihanna estaba nominada a un Oscar y la primera que actuaba en estos premios.

Rihanna bromeaba con su hijo sobre su actuación en los Oscar

Días antes de su actuación en los Oscar, Rihanna publicó unas imágenes de su hijo en redes sociales. Algo inusual en la artista, ya que solo lo había hecho una vez en TikTok.

"Mi hijo cuando se enteró que su hermano ira a los Oscar y no él", bromeó la cantante junto a una imagen del pequeño haciendo pucheritos. Intenta llamar la atención de su madre desde la cuna. "Desliza para ver a mi gordo", añadió.

Rihanna dio a conocer su segundo embarazo en otro de los grandes eventos del año, durante su actuación en el intermedio de la Super Bowl. Un secreto que guardó hasta para sus propios bailarines, creando una estrategia para que no lo descubriesen durante los ensayos.

Las otras canciones nominadas

RiRi competía en esta categoría con otros grandes artistas. Finalmente ha sido Naatu Naatu para la película RRR, de Kala Bhairava, M.M. Keeravani y Rahul Sipligunj, el tema que se ha alzado con el Oscar a Mejor canción original.

Entre las otras nominadas, además de Lift Me Up, para Black Panther: Wakanda Forever, había otra canción para otra secuela: Hold My Hand, tema central de Top Gun: Maverick, interpretada por Lady Gaga.

Los otros temas que optaban al Oscar a Mejor canción original eran Applause de Diane Warren para Tell it Like a Woman; y This is a Life, tema central de Todo a la vez en todas partes, por David Byrne, Ryan Lott y Mitski.