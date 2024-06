Nadie publica álbumes excepto Taylor Swift y Olivia Rodrigo, según Billy Joel

Billy Joel es un cantante, compositor y pianista estadounidense de 75 años y uno de los artistas más vendidos a nivel internacional. Este año, ha publicado su primer single desde hace décadas, Turn the Lights Back On, pero no tiene pensado estrenar ningún álbum. Para él, este formato está muriendo.

Según publican desde Variety, Billy Joel se pregunta "quién hace álbumes ahora": "Creo que la única persona que hace nuevos álbumes hoy en día es Taylor Swift u Olivia Rodrigo. No conozco a otras personas que hagan álbumes", confiesa. Aun así, también ha confesado su falta de conocimiento sobre el tema: "No sé cómo funciona el marketing de eso ahora".

Las redes sociales no han tardado en responder a estas declaraciones. Algunos usuarios se alegran de que el estadounidense destaque a Taylor Swift y Olivia Rodrigo por encima del resto de artistas, mientras otros perfiles critican que Billy Joel ignore la realidad de la industria y no mencione a Billie Eilish, Ariana Grande o Beyoncé.

Otros usuarios defienden la opinión del artista: "Se refiere a que últimamente los artistas prefieren ir sacando singles que funcionan en los charts y juntarlos luego en un álbum, en lugar de crear un álbum con sentido/mensaje/estética. Y eso es una realidad", asegura otra persona en X.

2024, el año de los álbumes

Estas declaraciones de Billy Joel llegan justo en un año prolífero para el álbum como formato, donde los principales artistas del panorama internacional están lanzando discos. Billie Eilish, por ejemplo, lanzó al mercado su tercer álbum Hit Me Hard and Soft directamente, sin ningún single como adelanto.

Más allá de Taylor Swift (The Tortured Poets Department) u Olivia Rodrigo (GUTS), que efectivamente han lanzado este año nuevos discos, también lo han hecho artistas como Beyoncé (Cowboy Carter), Ariana Grande (eternal sunshine), Dua Lipa (Radical Optimism) o Shakira (Las mujeres ya no lloran). Incluso Normani ha publicado su primer álbum tras seis años de larga espera.

Otros perfiles destacados también han anunciado que lanzarán al mercado un nuevo disco de estudio a lo largo del 2024, tales como Coldplay, Katy Perry, Post Malone, Eminem, Lana del Rey, Camila Cabello o Sabrina Carpenter.