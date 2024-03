Ariana Grande abre su corazón en 'eternal sunshine', su apoteósico regreso a la música

Nos quitamos el sombrero con el regreso de Ariana Grande a la música.

Casi cuatro años después del lanzamiento de su último disco, Positions, la cantante estadounidense ha vuelto por todo lo alto con eternal sunshine, un disco pop combinado con R&B, EDM y con tintes noventeros, que pudimos comenzar a intuir tras su adelanto con yes, and?

La intérprete ha regalado a sus fans un disco que es un libro abierto de su corazón, esa "luz eterna" que emana de él, llena de sentimientos y creatividad, y gracias a la cual ha compartido con el mundo unas letras tan personales que pasan por el (des)amor, la libertad y la sinceridad.

Desde el duelo de una ruptura, pasando por los nuevos comienzos, Grande nos ha mostrado una nueva faceta suya como artista, cantante y compositora, de la que nos hemos enamorado rápidamente con una intensidad cautivadora, al igual que la que contagian sus ritmos y letras.

Ariana ha creado este proyecto de la mano de Max Martin, uno de los productores más aclamados de la industria musical, un proyecto que surgió de manera orgánica y que la revista Rolling Stone ha calificado como un clásico instantáneo tras su lanzamiento.

Tracklist de eternal sunshine

Eternal sunshine está compuesto por 13 canciones, de las cuales solo conocíamos el single principal, yes, and? —que cuenta con un remix con Mariah Carey— pero el disco no tiene colaboraciones, a excepción de Ordinary Things, el último tema del álbum de la cantante que cuenta con la participación de su abuela, Nona, a la que le encanta grabar cuando están juntas.

1 . Intro (end of the world)

2 . bye

3 . don't wanna breakup again

4 . Saturn Return intelude

5 . eternal sunshine

6 . supernatural

7 . true story

8 . the boy is mine

9 . yes, and?

10 . we can't be friends (wait for your love)

11 . i wish i hated you

12 . imperfect for you

13. Ordinary Things (feat. nonna)

Una posible gira

El lanzamiento de este álbum abre la posibilidad de ver a Ariana Grande sobre los escenarios. La última vez que la artista salió de gira fue en 2019 con el Sweetener World Tour.

Durante su entrevista con Apple Music, la intérprete de eternal sunshine se ha pronunciado sobre la idea de volver a hacer shows para sus fans.

"Echo de menos hacer shows. Realmente lo hago. Si existe la posibilidad de hacerlo antes o después de [el lanzamiento de] Wicked, por supuesto haré todo lo posible para hacerlo. ... Estoy emocionada de redefinir mi relación con las giras y los espectáculos cuando el tiempo lo permita, pero es algo que pienso, sí, me encantaría. Simplemente, no sé cuándo", se ha sincerado.

¡Sería fantástico que un tour entrase entre sus planes!