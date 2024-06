Scooter Braun deja la música: quién es el polémico mánager de Justin Bieber que se quedó con la música de Taylor Swift

Si eres fan de artistas como Taylor Swift, Justin Bieber, Ariana Grande o Demi Lovato probablemente su nombre te suene: Scooter Braun, el manager más polémico de la industria musical.

Por eso su último anuncio ha pillado por sorpresa. Y es que a sus 43 años Scooter Braun ha decidido dejar la industria musical.

Pero centrándonos en la figura de manager musical, cabe destacar que el neoyorkino ha construido todo un imperio de estrellas. Por sus manos han pasado Bieber, Grande, Lovato, Black Eyed Peas, Carly Rae Jepsen, David Guetta, Hilary Duff, Psy y Tori Kelly, entre otros reconocibles nombres.

el manager ya en 2010 consiguió recaudar bajo su empresa Ithaca Holdings, que incluía SB Projects, 120 millones de dólares, lo que le permitió en 2019 comprar Big Machine Label Group. En 2021, Braun adquirió Hybe, la expresa surcoreana detrás del grupo BTS.

El descubridor de Justin Bieber

Con tan solo 20 años, Braun decidió crear un sello discográfico, y poco después, en 2007, fue el descubridor de Justin Bieber cuando el cantante de Baby tan solo tenía 12 años.

Así, Braun se convirtió en su manager poco tiempo después, y al llevar al adolescente hasta el estrellato su fama aumentó considerablemente. Tanto que tras producir el documental Never Say Never, se convirtió también en productor de Project Runway, el documental sobre Demi Lovato. A estos títulos les siguieron muchos otros.

Scooter Braun continuó fichando a promesas de la música, y en 2013 comenzó a trabajar con Ariana Grande y en 2019 con Demi Lovato. Además, expandió sus dominios hasta Latinoamérica al convertirse en el manager de J Balvin.

Su disputa con Taylor Swift

Lo más sonado de Scooter Braun es su problema público con Taylor Swift, cuando la artista abandonó Big Machine Records en 2019, sello donde grabó seis álbumes. En ese momento, el manager compró la empresa, la cual tenía los masters de esos discos y, por ende, consiguió el control de la obra de la artista grabada hasta ese momento.

Aunque Swift intentó comprar los masters, Braun no se los quiso vender, lo que provocó una guerra que acabó con la artista regrabando sus álbumes. A este caso tan sonado, se han unido otros que han manifestado tener problemas con Braun, como Kelly Clarkson.

Por el camino Braun ha perdido a nombres como el de Demi Lovato, J Balvin e Idina Menzel, pero no se puede negar que deja tras de sí un gran imperio.