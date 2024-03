Beyoncé honra el country y sus raíces tejanas en 'act ii, Cowboy Carter', su nuevo disco

Beyoncé se ha coronado como reina del country con act ii, Cowboy Carter, su octavo álbum de estudio y segundo disco de la trilogía Renaissance.

La artista de Houston, Texas, acaba de publicar este proyecto musical con el que rememora sus orígenes y homenajea el género country, que ha vuelto a resurgir este 2024 por todo lo alto.

Ya nos dio una pista del sonido de este trabajo con Texas Hold 'Em y 16 Carriages, dos canciones que se han hecho virales en todas las plataformas y que nos han hecho desempolvar nuestras botas cowboy, cinturones de hebilla gorda y sombreros vaqueros.

Un álbum que podría ser la banda sonora de un western del siglo XXI, que nos transporta a los ranchos sureños de Estados Unidos y con el que ha sacado su lado más patriota, incluso en la portada del álbum.

La cantante aparece sentada a lomos de un caballo blanco, enfundada en un traje con los colores de la bandera estadounidense y portando una bandera y múltiples elementos patrios.

Un álbum que nació de una injusticia

Diez días antes del lanzamiento de Cowboy Carter, la cantante confesó que este proyecto nació de una situación racista que vivió cuando, siendo una mujer negra, quiso hacer música country.

"Este álbum lleva más de cinco años haciendo. Nació de una experiencia que tuve hace años en la que no me sentí bienvenida... y fue muy claro que no lo estaba. Pero, debido a esa experiencia, me metí más en la historia de la música country y estudié nuestro rico archivo musical. Se siente bien ver cómo la música puede unir a tantas personas alrededor del mundo, mientras que también amplifica las voces de algunas de las personas que han dedicado gran parte de sus vidas educando en nuestra historia musical", confesó.

"Las críticas que enfrenté cuando entré en este género me obligaron a impulsar más allá de las limitaciones que se me pusieron. El acto II es el resultado de desafiarme a mí misma, y de tomar mi tiempo para doblar y mezclar géneros juntos para crear este cuerpo de trabajo", añadió.

En el primer track del disco, American Requiem, la cantante hace referencia a esta experiencia en el siguiente fragmento:

"Used to say I spoke too country

then the rejection came,

said I wasn't country enough

Said I wouldn’t saddle up, but

If that ain’t country tell me what is".

Toda esta lucha terminó haciendo que Beyoncé se convirtiese en la primera mujer negra con el single número uno en la lista Hot Country Songs con Texas Hold 'Em.

29 canciones, 10 colaboraciones

Queen B no ha escatimado en canciones para este álbum, y tampoco en colaboraciones.

La artista ha invitado a artistas de la talla de Post Malone, Miley Cyrus, Linda Martell, Willie Nelson o Dolly Parton. Además, la cantante ha usado simbolismos de EE.UU. y el country para titular sus canciones como el águila del desierto o el estado de Luisiana.

Ameriican Requiem

Blackbiird (feat. Tanner Ardell)

16 Carriages

Protector

My Rose

Smoke Hour (Willie Nelson intro)

Texas Hold 'Em

Bodyguard

Dolly P. (Dolly Patron intro)

Jolene

Daughter

Spaghetti (feat. Shaboozey)

Alligator Tears

Smoke Hour II

Just For Fun

II Most Wanted (feat. Miley Cyrus)

Levii's jeans (feat. Post Malone)

Flamenco (a picture of what appears to be a reference to Selena is under this title)

The Linda Martell Show (intro by Linda Martell)

YaYa (feat. Willie Jones)

Oh Louisiana

Desert Eagle

Riverdance

II Hands II Heaven

Tyrant" (feat. Dolly Parton)

Sweet Honey Buckin'

Amen

¡Ya puedes escuchar el disco en todas las plataformas!