Natalia Lacunza da más claves de su próximo álbum con el que evidencia su conexión con la nostalgia

¿Está Natalia Lacunza marcando la cuenta atrás para su nuevo álbum? La duda surge después de que colgara en redes sociales un vídeo a modo de texto reflexivo en el que firma "por ejemplo, un álbum". En dicho texto, que suena a como si hubiese sido escrito a máquina, la artista comparte sus pensamientos.

"Une vez sentí que lo tenía, todo estuve en un lugar común y conocido, dentro y fuera de mí, pero se tornó extraño y hostil" comienza la cantante en su carta abierta.

Una serie de líneas con las que afirma lo siguiente: "Me he quedado atrapada entre el recuerdo y la duda de si lo que viví fue real o un espejismo he echado de menos cosas que no sé si tuve alguna vez tengo a la sensación de que ese sentimiento vivirá para siempre en mí no puedo deshacerme de él, pero puedo volverlo valioso hacer que sirva para algo toda esa nostalgia", expresa la cantante. En dicho vídeo, vemos como la palabra nostalgia aparece subrayada y con caligrafías diferentes. Un mensaje con el que en su canal de YouTube confirma como su album teaser.

Esta no es la única pista que habría dejado la cantante hablando acerca de su nuevo álbum. En redes ya publicó un carrousel donde en una de sus fotografías aparece una foto en la que títula "álbum al 99%".

Natalia Lacunza y su conexión con la nostalgia

En julio de este año, Natalia Lacunza fue entrevistada en Time Out, donde avanzó más detalles sobre su nuevo proyecto discográfico, del cual ya confirmó que saldrá este año. "Llevo trabajando en el disco un año y medio, dos. Es mi disco más largo y tengo muchas ganas de que salga", aseguró.

Este nuevo proyecto asegura que le ha pillado en una etapa adulta de su vida donde plasma su madurez. "Es un trabajo que habla de no querer soltar lo que tenías, pero tener que hacerlo y agarrarte a la segunda juventud. Las amistades que tenía ya no las tengo, la sensación vital que tenía en Madrid de todo lo bueno se ha convertido en una incomodidad, en un sitio muy agobiante y con demasiados estímulos. Este disco es un poco la pérdida de la inocencia", apuntó.

También sabemos que habrá colaboraciones, aunque en esta entrevista no dio más claves sobre ello. La artista de Nana Triste define su nuevo trabajo como "nostálgico", "algo inevitable porque la tengo dentro y llevaba mucho tiempo rechazándola. Con este disco he dicho: voy a abrazar esta máquina de nostalgia que tengo en la garganta y voy a explotarla, porque siempre he escuchado música como sosiego, como desahogo. Para mí, la música que te hace sacar las cosas malas de dentro lo es todo".

Entre las temáticas del disco, sabemos que Natalia apela a la ruptura amistosa, según contó en Infobae. "Es una cosa que me gusta porque es un dolor que no había sentido nunca", señaló.

Los últimos sonidos de Natalia Lacunza

Entre los últimos temas que ha lanzado Natalia Lacunza este año se encuentra Un Castigo, su colaboración con Jesse Baiez,Apego Feroz u Otro Culito.

Una serie de lanzamientos que han ido llegando y que se entrelazan con sus próximos compromisos sobre el escenario de cara a 2026.