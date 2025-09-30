Natalia Lacunza anuncia gira de salas en 2026: ciudades, fechas y cuándo salen las entradas a la venta

Natalia Lacunza está inmersa en la preparación de su nuevo disco y este viernes 3 de octubre estrena Otro Culito, su nuevo adelanto.

"Un tema precioso, un masajito para el cerebro y para el corazón… de mis mejores letras y ejecuciones… nada comparado con lo que vendrá después, aprovechad esta vibra 2020 mientras podáis que luego se viene fuerte!!!! os quiero", apunta la cantante de Pamplona en Instagram sobre su próximo trabajo, que llegará acompañado de una gira de salas.

La intérprete de Cuestión de suerte ha sorprendido este martes al avanzar en redes las fechas y ciudades de los conciertos que servirán para presentar su nuevo álbum. "EEEEHHH!!! Nos vamos de gira…. Nuevo disco nuevas canciones!!!! no queda nada 🥲 me voy a morir de nervios… pero de ganas más!!!!", ha apuntado junto al cartel de la gira.

Nueve ciudades acogerán el tour presentación en el que por fin podremos disfrutar en directo de sus hits como Un castigo, Otro culito o Apego Feroz.

Fechas y ciudades de la gira de Natalia Lacunza

15 de enero - Santiago de Compostela - Sala Capitol

- Santiago de Compostela - Sala Capitol 30 de enero - Málaga - París 15

- Málaga - París 15 31 de enero - Sevilla - Pandora

- Sevilla - Pandora 12 de febrero - Madrid - La Riviera Inverfest

- Madrid - La Riviera Inverfest 19 de febrero - Barcelona - Paral·lel 62 Festival Mil·lenni

- Barcelona - Paral·lel 62 Festival Mil·lenni 21 de febrero - Bilbao - Sala BBK

- Bilbao - Sala BBK 26 de febrero - Valencia - Sala Moon

- Valencia - Sala Moon 6 de marzo - Gran Canaria - Alboroto

- Gran Canaria - Alboroto 7 de marzo - Tenerife - Paraninfo ULL

¿Cuándo salen las entradas de la gira de Natalia Lacunza?

Las entradas para la gira de Natalia Lacunza salen a la venta esta misma semana. El jueves 2 de octubre, un día antes del lanzamiento de su nueva canción, la cantante abre las taquillas. Estarán disponibles a partir de las 12:00 horas.