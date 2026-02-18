Nathy Peluso arrasa en el Movistar Arena de Madrid con el fin de gira de su 'Grasa Tour'

Nathy Peluso tuvo una última cita con su público este martes 17 de febrero con un gran concierto en el Movistar Arena de Madrid, donde se despidió de su gira mundial con la potencia que la caracteriza, grandes coreografías y una mezcla de géneros única.

La cantante argentina Nathy Peluso cerró este martes, con un concierto arrollador en el Movistar Arena de Madrid, su aclamada gira mundial Grasa Tour, con la que lleva desde octubre de 2024 recorriendo los principales escenarios de Europa y América.

Ante miles de asistentes que ocupaban el recinto, la artista desplegó un espectáculo de gran fuerza escénica que supuso el "broche de oro" a esta gira, con una producción visual cuidada y coreografías que acompañaron un repertorio centrado en los temas de su último álbum, GRASA, estrenado en 2024.

No obstante, no olvidó algunos de los éxitos de años anteriores que la han consolidado como una de las voces más populares del panorama urbano.

Un éxito rotundo con Grasa Tour

Grasa Tour ha llevado a Peluso por numerosos países a ambos lados del Atlántico, con más de 40 paradas en distintas ciudades europeas, latinoamericanas y estadounidenses.

Durante la velada en Madrid, la cantante alternó momentos de intensidad, energía, teatralidad y virtuosismo vocal, combinando el rap, la salsa, el soul y la balada, con pasajes más íntimos en los que agradeció el apoyo recibido a lo largo de su trayectoria.

El público respondió con entusiasmo constante, acompañando cada tema con palmas, bailes y cánticos.

Con esta actuación, Peluso, que acaba de sacar un nuevo sencillo con Marc Anthony llamado Como en el idilio, consolida el éxito de una gira que reafirma su posición como una de las figuras más destacadas de la música contemporánea en español.

Peluso elevó aún más con su último álbum su propuesta artística, explorando la influencia de la salsa neoyorquina, el cine de gánsteres y referentes contemporáneos como Dev Hynes o Kendrick Lamar.

El alcance de GRASA

GRASA ha sido reconocido con tres Latin Grammys 2024, entre ellos Mejor Canción Rap y Mejor Álbum de Música Alternativa.

Después de publicarlo, la argentina sacó en 2025 MALPORTADA, con seis canciones compuestas y producidas junto a Manuel Lara, con quien ya contó para GRASA y que ha trabajado con artistas como Bad Bunny y Servando Primera.

Desde el lanzamiento de su álbum debut, Calambre (2020), Peluso ha revolucionado la música latina con un estilo inclasificable y una presencia escénica arrolladora que la ha llevado a conquistar escenarios de todo el mundo.