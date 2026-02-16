Las pistas que apuntan a que Bad Bunny y Bizarrap publicarán pronto una sesión

Bad Bunny hizo historia con su espectáculo en la Super Bowl. El artista lanzó un mensaje claro sobre el peso de Latinoamérica en el continente americano y en el mundo entero, y tal es el nivel de detalle de la actuación que una semana después la actuación se sigue analizando de cerca.

Pero desde que el puertorriqueño saliera al Levi's Stadium de Santa Clara vestido de Zara y con un 64 bordado en la camiseta, los más curiosos apuntaron a varias teorías sobre el número.

No obstante, Bad Bunny explicó que el 64 es un homenaje a su tío Cutito, hermano de su madre, que fue jugador de fútbol americano y quien falleció en 2024: "1964 es la fecha en que nació mi tío Cutito, hermano de mi mamá. Lo poco que conozco de la NFL es gracias a él. Se fue a los 17 años a Estados Unidos a trabajar y nunca volvió a vivir en Puerto Rico, aunque siempre nos visitaba a finales de enero o principios de febrero y se quedaba en casa. Eso era plena postemporada de la NFL, así que siempre veía los juegos con él. Él era un gran fanático de los San Francisco 49ers, equipo cuya casa es el estadio donde fue este Super Bowl 60, en el que me presenté".

Aunque el artista parece que dio esta explicación clara, los seguidores del cantante no han dudado en sacar otras teorías: algunos apuntaron que es un guiño a su álbum El Último Tour del Mundo de 2020, que fue el primer álbum en español en 64 años en encabezar la lista Billboard 200 de todos los géneros, mientras que otros relacionaron el número con la cifra de muertos por el huracán María que dio el Gobierno y que fue ampliamente discutida hasta elevarse a 1427 en una revisión posterior.

Y otros no se bajan del carro de que el 64 también señala un proyecto muy especial: la esperada colaboración de Bad Bunny con Bizarrap.

La sesión 64, aún sin publicar

Los expertos en la discografía del DJ argentino apuntan a que solo quedan cuatro Bzrp Music Session pendientes de sacar: 63, 64, 65 y 66. Y para ellos no cabe duda en que el 64 es el número destinado a Bad Bunny, uno de los nombres más deseados en estas sesiones desde hace años.

Bizarrap se une a los rumores

Cuando parecía que se quedaba en el aire esta teoría, el fin de semana de San Valentín —ante la decepción de los fans del puertorriqueño por el hecho de que el cantante no haya publicado nada el Día de los Enamorados como marcaba la tradición— los interesados en este featuring se han fijado en que el DJ subió dos stories en Instagram seguidos de una foto suya en el backstage del concierto de Bad Bunny en Argentina ligeramente editada: en la segunda de ellas el artista cambiaba el '33' de su gorra a un '34', que sumado al '30' dibujado en sus pantalones da como resultado '64', como han señalado los fans.

Un número que revelaría así que, efectivamente, esa esperada sesión está más cerca que nunca. No obstante, de momento ninguno de los dos implicados en los rumores se ha pronunciado directamente sobre ello.