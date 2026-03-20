Niall Horan le canta a la conexión en 'Dinner Party', el single homónimo de su próximo álbum

Niall Horan llega con su single Dinner Party, una conmovedora historia sobre cómo un encuentro fortuito en una cena da lugar a una conexión única en la vida.

Y es que el artista lanzará un disco homónimo, Dinner Party, como su cuarto álbum de estudio en solitario en unos meses: el 5 de junio.

En este adelanto, una creciente sensación de euforia, canta: "Cuchillos, tenedores / Y cosas que nunca había sentido antes / Luces deslumbrantes / Cuando me viste por primera vez / Sí, te conocí en una cena / Lámparas de araña, café a las 2 de la madrugada / Sí, te conocí en una cena".

Horan compuso la canción junto a John Ryan, Jamie Scott, Afterhrs y Julian Bunetta. Escucha Dinner Party AQUÍ. Reserva el álbum AQUÍ.

Sobre Dinner Party

"Dinner Party es un agradecimiento al pasado y un saludo al presente, que abarca los grandes acontecimientos de la vida y los pequeños momentos intermedios, a veces caóticos, que en realidad los conforman", explica Niall Horan.

Y el artista desarrolla: "Gran parte del álbum explora ese tira y afloja entre enamorarse y sentir pánico por perder a esa persona, y cómo ese riesgo es, en realidad, lo mejor. Hay amor, intimidad, miedo, pérdida, esperanza, sueños... todo ello entrelazado a lo largo del álbum".

El álbum tiene un carácter cinematográfico y orgánico, con canciones que suenan como recuerdos que se van creando poco a poco. Julian Bunetta y John Ryan, colaboradores de Horan desde hace mucho tiempo, han ejercido de productores ejecutivos.