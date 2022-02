¡Nicki Minaj está de vuelta! Y no, no hablamos de alguna polémica de la que forme parte junto a su marido. Esta vez, Nicki ha regresado con una nueva canción 'Do we have a problem?', el adelanto de su próximo disco.

Nicki Minaj en el vídeo de 'Rake It Up' // Youtube

Tres años han pasado ya sin que podamos escuchar un nuevo disco de la rapera Nicki Minaj, pero la espera ha llegado a su fin, al menos, en parte.

La cantante, oriunda de Trinidad y Tobago, se había retirado de la industria para convertirse en madre y ahora regresa con toda su energía y exuberancia con la canción Do we have a problem?, un tema que ya se ha convertido en el anticipo de su quinto álbum.

Esta canción es una colaboración con el rapero Lil Baby y en su videoclip, de nueve minutazos, Nicki Minaj nos enseña sus habilidades como actriz, en el que la podemos ver como una mujer de armas tomar, con pistolas incluidas. Eso sí, la cantante todavía no quiere confirmar la fecha concreta en la que saldrá el disco.

No obstante, parece que ha elegido los viernes para ir desvelando su nuevo material discográfico a través de pequeñas pinceladas. ¡Estaremos atentos!

Por cierto, que Nicki Minaj también tuvo tiempo para pasarse por el popular programa de James Corden, donde ha aprovechado para imitar a Adele y, de paso, cobrarse su pequeña venganza de la británica, que ya se había burlado de la rapera en el pasado imitando su manera de hablar.