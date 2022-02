A Megan Thee Stallion le "encantaría" colaborar con Rihanna y Adele

Te interesa Megan Thee Stallion se une a BTS para participar en el remix de 'Butter'

Megan Thee Stallion no se detiene y, después de colaborar con Beyoncé y BTS, quiere más. ¿Qué cantantes habrá elegido la rapera en esta ocasión? Pues apunta alto, porque Megan ha citado dos nombres top en su lista: Rihanna y Adele.

La excéntrica cantante así lo ha confirmado en una entrevista para People: "Debido a que ya he colaborado con Beyoncé, siento que he alcanzado mi objetivo final", apuntaba Megan. Pero segundos después se arrepentía de sus palabras y decía: "Bueno, también me encantaría mucho, mucho, mucho colaborar con Rihanna". ¡Bombazo a la vista! ¿Os lo imagináis?

Tras su participación en Savage (Remix), junto a Beyoncé, en aquel abril de 2020, la rapera ya tiene guardado un Grammy a Mejor Canción Rap. ¿Y se acuerdan lo que dijo Megan cuando recogió el premio? Que siempre ha querido ser "la Beyoncé del rap". Este año Megan opta a otro Grammy, esta vez en solitario, a Mejor Interpretación Rap por su canción Thot S***" incluida en su álbum Something for Thee Hotties.

Pero Megan quiere más y, a su deseo de trabajar con Rihanna, también hay que sumar el nombre de Adele. Después de que se hiciera viral un vídeo en TikTok sobre un posible, y muy resultón, remix entre Water Under the Bridge y Body, la rapera lo dejó muy claro: "Si Adele quiere que me suba a la pista, que sea la bailarina, estoy ahí, estoy aquí para eso. ¡Que alguien le diga que me llame porque estoy lista!".

Pues eso, que Megan Thee Stallion apunta alto y seguro que no tardará mucho en regalarnos otro temazo.