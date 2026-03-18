Nil Moliner quiere convertirse en un malote: el divertido tráiler de su canción 'Ya no estoy triste' con Dollar Selmouni

Nil Moliner quiere ser malote... pero no le sale.

El cantante insinuó sus planes en los videoclips de Ha pasado algo y Me acuerdo de ti y ahora hemos visto que iba en serio. El cantante intenta convertirse en miembro de Bad Boys Club en el tráiler de NEXO 05. YA NO ESTOY TRISTE, la nueva canción de su próximo disco que sale este jueves 18 de marzo.

Lo intenta pero no le sale bien. Nil Moliner no da la talla para hacer de chico malo. Su estética no corresponde con la de un chico malo, tampoco la sonrisa dibujada en su rostro y mucho menos su actitud.

"Esas cosas que cantas... Nada más que dices tonterías, ¿ tú has visto a un bad boy hablando así? Se lo guarda dentro", le dice el matón del vídeo que no deja de ser otro que el rapero DOLLAR SELMOUNI. "Pues qué triste, ¿no? Las cosas hay que sacarlas para ponerle palabras a todas emociones?", le contesta Nil antes de ser desalojado del club por los dos seguratas del club, los más divertidos del vídeo y los que rompen a bailar el tema de Nil Moliner en cuanto largan al cantante.

NEXO 05. YA NO ESTOY TRISTE es el sexto adelanto de NEXO después de Tu cuerpo en braille, Álex, Me acuerdo de ti, Tenerte cerca y Ha pasado algo.