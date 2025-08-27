La noche en la que el Dúo Dinámico lo reventó en el Sonorama Ribera junto a Eva Amaral

El 26 de agosto se vistió de luto ante la triste noticia del fallecimiento de Manuel de la Calva, músico del Dúo Dinámico. Fans, medios y artistas invadieron las redes sociales para honrar su memoria.

La banda aragonesa Amaral no pudo faltar en esta iniciativa y compartió horas después una publicación en X de lo más sincera. Posando sonriente junto a los dos integrantes del grupo barcelonés, declaró: "Aquel día hablamos de música, de Jimmy Page y de mil historias maravillosas después de toda una vida en los escenarios. Con esta foto junto al Dúo Dinámico en el festival Sonorama queremos recordar a Manuel de la Calva y mandar un gran abrazo a sus familiares y amigos. DEP".

Lo que no ha recordado Eva Amaral en su publicación —que nosotros no podemos pasar por alto—, ha sido que el 11 de agosto de 2016, el Dúo Dinámico no solo se metió al público en el bolsillo con himnos como: Eres tú, Quince años tiene mi amor o Resistiré, que han marcado un antes y un después en la historia del pop español, si no que además, ella misma subió al escenario.

La fusión de una de las voces más reconocidas del panorama actual con dos pioneros del pop español, sucedió al ritmo de El final del verano. La vocalista zaragozana se unió a Manuel de la Calva y Ramón Arcusa para interpretar una de las composiciones más emblemáticas del dúo, inmortalizada gracias a la serie televisiva Verano Azul.

Hoy, nueve años más tarde, este recuerdo llega de la mano de Amaral. Esta vez acompañado de tristeza, porque como su compañero de vida y de escenarios ha resumido en redes: "Le vamos a echar mucho de menos".