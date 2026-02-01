Las nuevas categorías de los Premios Grammy y quiénes están nominados
Este 2026, los Premios Grammy suman dos nuevas categorías y elevan a 96 los galardones que se entregan en la ceremonia del 1 de febrero. Descubre cuáles son, los nominados en ambas y cuál es el objetivo de la Academia de la Grabación con este cambio.
La 68ª edición de los Premios Grammy viene calentita. Durante la madrugada del lunes 2 de febrero, conoceremos a los artistas galardonados en una ceremonia plagada de esperadas actuaciones musicales y grandes nominados, entre los que se cuela un solo artista español: Alejandro Sanz.
Fue en noviembre cuando conocimos todos los que optan a conseguir el ansiado trofeo musical y, con los nominados, se desveló la incorporación de dos nuevas categorías.
Las nuevas categorías de los Grammy
En esta edición, a sus categorías habituales se incorporan otras dos: Mejor álbum country tradicional y Mejor portada de álbum.
Han sido creadas a fin de reflejar las propuestas presentadas por los miembros de la Academia y ser fieles al compromiso continuo de la organización por evolucionar a la par que el panorama musical.
De esta manera, se entregarán un total de 96 premios, siendo los más importantes los que pertenecen a la categoría general: Álbum del año, Grabación del año, Canción del año y Mejor artista revelación.
Los nominados en las nuevas categorías
Mejor álbum country tradicional
- Dollar a day - Charley Crockett
- American romance - Lukas Nelson
- Oh what a beautiful world - Willie Nelson
- Hard headed woman - Margo Price
- Ain't in it for my health - Zach Top
Mejor portada de álbum
- CHROMAKOPIA - Tyler, The Creator
- The Crux - Djo
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
- Glory - Perfume Genius
- moisturizer - Wet Leg
El anterior cambio en las categorías antes de estas dos nuevas incorporaciones se produjo en la 65ª edición de los Grammy en 2023. Aquel año se añadieron los premios a Mejor actuación de música africana, Mejor álbum de jazz alternativo y Mejor grabación de pop dance.