Las nuevas categorías de los Premios Grammy y quiénes están nominados

La 68ª edición de los Premios Grammy viene calentita. Durante la madrugada del lunes 2 de febrero, conoceremos a los artistas galardonados en una ceremonia plagada de esperadas actuaciones musicales y grandes nominados, entre los que se cuela un solo artista español: Alejandro Sanz.

Fue en noviembre cuando conocimos todos los que optan a conseguir el ansiado trofeo musical y, con los nominados, se desveló la incorporación de dos nuevas categorías.

Las nuevas categorías de los Grammy

En esta edición, a sus categorías habituales se incorporan otras dos: Mejor álbum country tradicional y Mejor portada de álbum.

Han sido creadas a fin de reflejar las propuestas presentadas por los miembros de la Academia y ser fieles al compromiso continuo de la organización por evolucionar a la par que el panorama musical.

De esta manera, se entregarán un total de 96 premios, siendo los más importantes los que pertenecen a la categoría general: Álbum del año, Grabación del año, Canción del año y Mejor artista revelación.

Los nominados en las nuevas categorías

Mejor álbum country tradicional

Dollar a day - Charley Crockett

- Charley Crockett American romance - Lukas Nelson

- Lukas Nelson Oh what a beautiful world - Willie Nelson

- Willie Nelson Hard headed woman - Margo Price

- Margo Price Ain't in it for my health - Zach Top

Mejor portada de álbum

CHROMAKOPIA - Tyler, The Creator

- Tyler, The Creator The Crux - Djo

- Djo DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny

- Bad Bunny Glory - Perfume Genius

- Perfume Genius moisturizer - Wet Leg

El anterior cambio en las categorías antes de estas dos nuevas incorporaciones se produjo en la 65ª edición de los Grammy en 2023. Aquel año se añadieron los premios a Mejor actuación de música africana, Mejor álbum de jazz alternativo y Mejor grabación de pop dance.