Alejandro Sanz podría ganar su quinto Grammy: los premios que ya tiene el cantante

Que Alejandro Sanz es uno de los artistas más importantes de España lo confirman sus vitrinas y los premios que se acumulan en ellas. A nivel mundial, lo corroboran los cuatro Premios Grammy internacionales que las adornan, siendo el músico español con mayor número de estos gramófonos, seguido de Rosalía —que tiene dos—, Julio Iglesias y Enrique Iglesias, con uno cada uno, y Plácido Domingo, que fue el primer español en recoger uno.

Este domingo 1 de febrero, el cantante de Y si fuera ella puede engrandecer aún más su leyenda sumando uno nuevo, pues está nominado en la categoría de Mejor álbum de pop latino por ¿Y ahora qué?, su 14º álbum de estudio. Competirá con Rauw Alejandro y su Cosa Nuestra, con Andrés Cepeda y BOGOTÁ DELUXE, con Karol G y Tropicoqueta y con Natalia Lafourcade y Cancionera.

Esta es la séptima nominación de Sanz como candidato a Mejor álbum de pop latino, que no lo logró en 2001 con El alma al aire —lo consiguió Shakira con su MTV Unplugged— ni en 2016 con Sirope —que se lo arrebató Ricky Martin con su disco A quien quiera escuchar—, pero sí en 2004 con No es lo mismo, en 2008 con El tren de los momentos, en 2011 con Paraíso Express y en 2020 con #ElDisco.

Cuatro más... 24 Latin Grammys, 6 BillBoards de la Música Latina y una estrella en el Paseo de la Fama

De conseguir esta última candidatura, con este último disco, Sanz añadiría un Grammy más por la primera parte de su último álbum, con el que hace apenas unos meses, en noviembre, ganó dos en la edición latina de estos galardones.

Uno para reconocerle como Mejor álbum pop contemporáneo y otro como Mejor grabación del año por uno de sus sencillos, Palmeras en el jardín, arrebatándole este premio al mismísimo Bad Bunny, que partía como favorito con dos canciones, Baile inolvidable y DtMF.

"Quiero agradecer a mi equipo y a esta gente maravillosa que estáis viendo aquí, que son unos pedazo de artistas, que han hecho posible que volviera a creer en la música después de mucho tiempo y de perder la ilusión por la música. La música ha sido mi vida, así que después de tantos años me he enamorado de la misma y aquí estoy recibiendo esto con todo el amor del mundo", agradeció emocionado este último galardón. "Benito, te lo he robado, perdóname", añadía bromeando dirigiéndose al de Puerto Rico.

Claro que, si de los Latin Grammy hay que hablar, Alejandro Sanz, con 24 de estos galardones, además de haber sido nombrado Persona del Año en 2017 por la Academia que los otorga, es uno de los artistas con más Latin Grammys. Solo es superado por Residente, que tiene 29, Juan Luis Guerra, 28, y Juanes 25.

Pero lo que nadie ha podido arrebatarle al de Moratalaz es ser máximo ganador en la categoría Grabación del año con ocho premios: El alma al aire, Y sólo se me ocurre amarte, No es lo mismo, Tú no tienes alma, La tortura, Mi persona favorita, Contigo y Palmeras en el Jardín.

A estos reconocimientos hay que añadir otros tantos que ha conseguido a lo largo de sus más de 35 años de carrera:

Un MTV Video Music Awards por El alma al aire en 2001

Un MTV Video Music Awards Latino como Mejor artista pop en 2002

Seis premios Billboard de la Música Latina, incluido el Premio a la Trayectoria que recogió en 2024

16 galardones en los Premios de la Música

Aunque uno de los reconocimientos que más satisfacción le han hecho sentir fue su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood.

"Soñé con la música, soñé con subirme a un escenario… pero nunca soñé con tener una estrella de la fama en Hollywood. Por eso, hace tan bello e inolvidable este momento. Recibir una estrella es el resultado de todo el cariño acumulado por todxs vosotrxs a lo largo de mi carrera y de mi vida. Gracias por estar siempre, por no fallar", señalaba el artista en octubre de 2021 cuando descubrió esta estrella que lo reconoce como uno de los músicos más influyentes del mundo hispano.