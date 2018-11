Una oda a la masturbación en forma de playlist

La música nos acompaña durante toda la vida. Hay canciones que nos recuerdan a los amigos, algunas nos ponen nostálgicos y otras nos alegran y nos dan energía. Asimismo, también podemos tener una banda sonora para el sexo, como las 6 mejores canciones que producen más efectos afrodisíacos en nuestro cuerpo.

Sin embargo, también podemos disfrutar de la música y del sexo en solitario: con la masturbación y algunas de las canciones que te ayuden a llegar al orgasmo. Por esta razón, te presentamos la playlist perfecta para estas situaciones tan excitantes.

Corta con los prejuicios y disfruta de la masturbación con las canciones que te ayudarán a llegar al orgasmo.

Divinyls - I Touch Myself

Rihanna - Love On The Brain

Bebe - Con mis manos

Nicki Minaj feat. Beyoncé - Feeling Myself

Pink - Fingers

Carly Rae Jepsen - Party for One

Lady Gaga - Dancin' In Circles

Zayn - Pillowtalk

Demi Lovato - Confident

Britney Spears - The Touch of My Hand