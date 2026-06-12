Olivia Rodrigo recrea la vulnerabilidad en el amor junto a bailarinas de ballet en el videoclip de 'stupid song'

Olivia Rodrigo estrena su álbum You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love , y convierte en tercer single su tema stupid love , que llega de la mano de un nuevo videoclip en el que la artista muestra su confusión en el amor rodeada de bailarinas.

Olivia Rodrigo estrena este 12 de junio su álbum You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, y con él la artista hace de stupid love su tercer single, con videoclip incluido.

A lo largo de su nuevo proyecto la artista recorre el amor en todas sus formas, volcando un proceso de lo más personar en su manera de percibirse a sí misma y a la otra persona en el enamoramiento. Y stupid songcombina la melancolía, la emoción, la efusividad y la vulnerabilidad.

La segunda pista del álbum es un hit inmediato e indiscutible del disco, en el que la voz de Olivia Rodrigo y la producción transitan de un lado a otro con versos como "Dicen que el amor honesto es una jaula que te hace sentir libre" y "Me estoy volviendo loca, estoy perdiendo la cabeza / [...] / Y te deseo más de lo que cualquier canción estúpida pueda expresar".

Y su videoclip muestra precisamente este lío personal. En él, Olivia Rodrigo hace un recorrido por la calle visiblemente triste, mientras un grupo de bailarinas de ballet la rodean como si de sus propios sentimientos se tratara. La artista las deja bailar y saltar, pero las protege del os peligros de la calle.

En stupid song Rodrigo también hace un guiño a la portada alternativa, en la que graba el título del disco en un árbol de un parque. En ese mismo parque la artista salta junto a las bailarinas, pero también deja que le caiga la lluvia.

A su vez, se intercalan imágenes de Olivia Rodrigo tocando el piano en un bazar, rodeada de gatos, lo que genera una imagen de confusión que parece ser la que ella siente.