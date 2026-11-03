Olivia Rodrigo anuncia 'Take Me Home (4 Christmas)', su primer villancico para Navidad

En los últimos años a Mariah Carey le han salido grandes competidores para ponerle banda sonora a la Navidad, y este 2026 llega el turno de Olivia Rodrigo.

La estrella del pop lanzará su primera canción navideña el jueves 5 de noviembre, titulada Take Me Home (4 Christmas) dando comienzo así a las fiestas en el mundo del pop.

Y si ya es una revolución en la trayectoria de Olivia Rodrigo, el villancico llegará acompañado de un videoclip protagonizado por la propia artista junto a Cynthia Nixon, una de las actrices de Sexo en Nueva York, además de por el cómico Ben Marshall.

Take Me Home (4 Christmas) ha sido escrita junto a Dan Nigro -quien también es el productor del tema- y Amy Allen, colaboradores habituales de Olivia Rodrigo.

Con esta apuesta navideña Olivia Rodrigo busca cerrar un año redondo a nivel musical, tras el éxito de su disco You seem pretty sad for a girl so in love y la creación de su propio festival, Daisy Chain Fields.