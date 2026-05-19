Olivia Rodrigo anuncia 'The Cure', el segundo adelanto de su disco 'you seem pretty sad for a girl so in love'

Después del estreno de drop dead, el primer adelanto de you seem pretty sad for a girl so in love, y las fechas de su esperada gira The Unraveled Tour, Olivia Rodrigo anuncia The Cure.

El tema será publicado este viernes 22 de mayo y, según indica la artista en sus redes, es un tema muy especial: "Es mi canción favorita del álbum y una de mis canciones favoritas que he hecho jamás. No podría estar más emocionado por que ustedes la escuchen".

El día de ayer, algunos fans especularon que el lanzamiento quizás se realizaría pronto, pues habían estado apareciendo algunos fragmentos de letra pintados en murales con el estilo de esta nueva era de Olivia Rodrigo.

"Why can’t you come stitch me up? (¿Por qué no puedes venir a coserme?)"

"It’ll never be the cure (Nunca será la cura)"

Ahora, con el anuncio oficial, podemos prácticamente confirmar que son parte oficial de la letra, pues la portada muestra a Olivia formando el título de la canción con hilos.

Además, el tema ya está disponible para preguardarlo en plataformas. Con esta anuncio, la artista también ha revelado un vinilo que contiene the cure y un tema exclusivo con el nombre never do.