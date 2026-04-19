Olivia Rodrigo canta 'drop dead' por primera vez en directo en Coachella con Addison Rae

Coachella 2026 ha celebrado este 18 de abril su segunda jornada de sábado con una gran sorpresa: Olivia Rodrigo. La joven estadounidense no estaba prevista en el cartel del festival, sino que ha aparecido por sorpresa durante el concierto de la canadiense Addison Rae.

En la parte final de su espectáculo, la cantante ha preguntado al público si esta semana habían escuchado "alguna canción nueva". En ese momento, Rodrigo ha llegado al escenario principal desde la parte trasera. Sus voces se han unido primero en Headphones On, un tema del álbum debut de Rae.

"Coachella, ¿cuánto amamos a la señorita Addison?", ha preguntado la joven al terminar.

El momento más sorprendente de la noche ha llegado después, cuando Addison Rae ha dicho: "Oh, Dios mío, creo que me voy a morir". Con estas palabras, ha hecho referencia a la nueva canción de Olivia Rodrigo, drop dead, estrenada el pasado viernes 17 de abril.

Así, la estadounidense ha interpretado el tema por primera vez en directo junto a Rae, inundando el escenario con la romántica letra de drop dead.

Olivia Rodrigo no ha sido la única sorpresa del día, pues Justin Bieber ha querido invitar al escenario a Billie Eilish y SZA. Además, el viernes Madonna cantó con Sabrina Carpenter. Así, Coachella se consagra como uno de los festivales de música más prestigiosos del mundo, donde los artistas unen fuerzas en directo.