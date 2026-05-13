Olivia Rodrigo actúa por sorpresa en Nueva York y sube al escenario a la hija de Jimmy Kimmel

Olivia Rodrigo está en plena promoción de lo que está por llegar. La artista lanza este verano su nuevo disco, you seem pretty sad for a girl so in love, que ya tiene su primer single estrenado, drop dead.

A causa de su colaboración con el F. C. Barcelona, la intérprete de Happier dio un concierto sorpresa para sus fans en la capital catalana, en el que interpretó sus grandes éxitos y marcó la estética de su nuevo proyecto.

Y pocos días después ha dado la sorpresa al participar en el evento Disney Upfront 2026, donde la artista ha cerrado la presentación con una actuación inesperada en directo desde el North Javits Center de Nueva York.

En el show la artista ha cantado su nuevo single, además de éxitos como Good 4 you y get him back!, deleitando a los presentes con su energía frenética sobre la tarima.

En una parte del show una gran fan de Olivia Rodrigo se llevó una sorpresa increíble: la artista subió a la hija del presentador Jimmy Kimmel, Jane, a cantar con ella en el escenario su éxito get him back.

La pequeña es muy fan de Olivia Rodrigo, tanto que no es la primera vez que coincide en público con ella. Fue en una visita de la intérprete de Vampire al programa conducido por su padre cuando se le dio otra sorpresa hace unos años.

Una bonita forma de volver a 'casa', pues Olivia Rodrigo comenzó su carrera como una chica Disney.