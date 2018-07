'One Million Bullets', así se llama el nuevo single de SIA

SIA ha presentado nuevo single y se llama One Million Bullets . Este tema, junto a Alive y Bird Set Free , se incluirá en el próximo álbum de la australiana, This Is Acting , que sale a la venta el 29 de enero .

EL TERCER SINGLE DE 'THIS IS ACTING'

La cantante australiana sigue con la promoción de su nuevo álbum, This Is Acting, y nos presenta su tercer single, One Million Bullets. Esta canción, junto a las ya conocidas Alive y Bird Set Free se incluirá en This Is Acting, álbum que sale a la venta el próximo 29 de enero.

"Under the moonlight, under your rolling gaze, I know I'd take one million bullets babe", canta SIA en esta canción de temática romántica y también con un punto trágico.

¿Qué os parece One Million Bullets?