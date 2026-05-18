La Oreja de Van Gogh adelanta nuevos invitados de sus conciertos de la gira

La Oreja de Van Gogh en el primer concierto de la gira Tantas cosas que contar | Agencia EFE

La gira Tantas cosas que contar de La Oreja de Van Gogh dio su pistoletazo de salida el 9 y 10 de mayo, con conciertos en Bilbao, y tras un comunicado sincero de Amaia Montero, la artista ha vuelto a la banda más fuerte que nunca.

Y el grupo —formado actualmente por Montero, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde— no afronta solo cada concierto de su gira, pues cuentan con artistas invitados que se encargan de hacer entrar en ambiente al público antes del show principal.

Fue Veintiuno quien inauguró como telonero la esperada gira desde Bilbao, y el la banda liderada por Diego Arroyo también introducirá el espectáculo de La Oreja de Van Gogh en otras fechas. Sim embargo, el veterano grupo ha dado el nombre de sus próximos invitados de la gira.

6 de junio, Albacete: MERINO

13 y 14 de junio, Murcia: SUPERCREMALLERAS

20 de junio, Badajoz: MAREN

26 de junio, Sevilla: VEINTIUNO

27 de junio, Fuengirola: VEINTIUNO

4 de julio, Córdoba: RO1

10 de julio, Gijón: MARLON

31 de julio y 1 de agosto, Donostia: MARLON

¿Habrá teloneros en los conciertos de Madrid?

La siguiente parada de La Oreja de Van Gogh es el Movistar Arena de Madrid, donde la banda dará tres conciertos los días 28, 29 y 31 de mayo. Sin embargo, el grupo no ha compartido posible artista invitado que introduzca su show ninguno de esos días, por lo que no se conoce si en sus citas en la capital los intérpretes de Puedes contar conmigo contarán con algún compañero.