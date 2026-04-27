Veintiuno: "Troya es la típica canción tonta y feliz que crees que no le va a gustar a nadie"

Un año intenso y una sucesión de noes dieron paso a Troya, la nueva canción de Veintiuno que la banda estrenó el pasado miércoles en el Planetario de Arganzuela en Madrid.

"Si hoy no tienes plan | Ven y subimos hasta el planetario" dice el inicio de esta canción que convocó el pasado miércoles a una grupo de fans de los de Toledo en el enclave madrileño igual que había ocurrido en septiembre en la Playa de El Aguilar (Asturias) donde sonó por primera vez Pide un deseo por mí.

"Es la típica canción tonta y feliz que crees que no le va a gustar a nadie y, de repente, va pasando filtros y al final todo el mundo está encantado", han dicho a Eva Soriano y Nacho García para presentar el tema que "era más lento en la maqueta" y al que tuvieron que dar más alegría.

La presentación en Asturias y la presentación en Madrid lleva a la pregunta inevitable por parte de Eva Soriano. ¿Para cuándo La Toscana? Y la respuesta, además de económica, tiene que ver con el próximo álbum de Veintiuno.

"Es un disco in itinere porque nos hemos pasado todo el año pasado girando e inevitablemente hay sitios que se te queda la mirada fija y acaban entrando en canciones. Es verdad que el último es Tenerife y no es un lugar muy exótico...", han contado sobre las referencias a lugares que habrá en su nuevo trabajo.

En el Planetario de Madrid hubo una anécdota. Apareció la Policía poco después de que dijesen que dejarían de tocar si llegaban las autoridades a desalojarlos. No les dijeron nada. "Hay dos teorías. 1) Eran sordos 2) Eran fans", han contado sobre ese momento lo que ha dado pie a que Yago contase cómo fue cuando les robaron parte del equipo y el policía que les recogió la denuncia se declaró fan.

El lanzamiento de Troya llega en plena gira de Veintiuno, que no parará durante todo el verano. Se viene una temporada de kilómetros y, entre otras cosas, de perderse a Bad Gyal y probablemente de comerse algún troleo de Eva Soriano, que ya los ha vacilado en otras ocasiones.

"De las peores cosas que le he hecho a Diego fue en un Sonorama Ribera", ha contado la presentadora, que le mandó un audio desde la Plaza del Trigo de Aranda de Duero cambiando la letra de una de las canciones de Veintiuno. "Si no te sabes la canción ponla sola y no la cantes porque queda falta", ha contado sobre lo que le respondió el vocalista.

Teloneros de La Oreja de Van Gogh en Bilbao

A la temporada de conciertos de Veintiuno se suman dos fechas muy especiales: el 9 y el 10 de mayo será teloneros de La Oreja De Van Gogh con Amaia Montero en Bilbao.

"Es algo tan bonito, tan increíble que no vamos a hacer que nada se estropee", han dicho sobre estos dos conciertos que promocionaron en sus redes con una cover de 20 de enero grabada en la playa de La Concha en San Sebastián.

Fueron y vinieron en el mismo día y se pusieron ciegos a comer, han dicho sobre el vídeo que causó sensación en redes sociales y que ha llevado a Diego a confesar que le encantaría versionar El 28, su canción favorita de la banda que cantó con el grupo en El Jardín de las Delicias en 2024.