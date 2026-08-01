La Oreja de Van Gogh hace un guiño al euskera cantando 'Ilargia' de Ken Zazpi en Donostia
La Oreja de Van Gogh ha celebrado este viernes 31 de julio el primero de sus dos conciertos en Donostia, su tierra. Ante esta cita tan especial de su gira, el grupo ha querido rendir un homenaje al euskera cantando Ilargia de Ken Zazpi.
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Después de anunciar seis conciertos en Latinoamérica, La Oreja de Van Gogh continúa su gira por España con dos conciertos en su tierra: Donostia. El primero ha tenido lugar este viernes 31 de agosto en el Donostia Arena, donde el grupo ha querido cautivar al público con una canción fuera del repertorio.
En un momento del show, Amaia Montero ha comenzado a cantar Ilargia, una canción en euskera del conjunto vasco Ken Zazpi, el cual fue fundado en 1996 por Jon Mikel Arronategi y Eñaut Elorrieta. Al descubrir la sorpresa, los asistentes se han dejado llevar por la emoción.
Aunque La Oreja de Van Gogh nació en Donostia, lo cierto es que no es habitual escucharles interpretar canciones en euskera. Por eso, el público ha enloquecido durante la interpretación de Ilargia, un tema de desamor que encaja perfectamente con las composiciones del grupo.
"¿Es increíble o no es increíble esta canción?", ha preguntado Amaia Montero a sus fans una vez terminada la actuación.
Letra de 'Ilargia', de Ken Zazpi
Dile a la lluvia que no vuelva a caer
Esaiozu euriari berriz ez jauzteko
Dile a la soledad que no venga hoy
Esan bakardadeari gaur ez etortzeko
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Eres la cuerda que me sostiene y que me ahoga
Eusten nauen soka zara eta itotzen nauena
El que me creó sueños, el que los pierde
Ametsak sortu zizkidana, galtzen dituena
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Robaría la Luna cada noche para ti
Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero
Y tu estás ciego para ver su luz
Eta zu itsu zaude bere argia ikusteko
Sonriendo, luego dolido, me has hecho llorar
Irribarrez, gero miñez, eragin didazu negarra
Mi fuego se ha apagado
Nire sua itzali da
No eres la única estrella de la noche, ¡no eres!
Ez zara gaueko izar bakarra, ez zara!
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Dime que lo que siento no es verdad
Esan sentitzen dudana ez dela egia
Para creer por un momento todo lo que no somos
Une baten sinesteko ez garen guztia
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Robaría la Luna cada noche para ti
Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero
Y tu estás ciego para ver su luz
Eta zu itsu zaude bere argia ikusteko
Sonriendo, luego dolido, me has hecho llorar
Irribarrez, gero minez, eragin didazu negarra
Mi fuego se ha apagado
Nire sua itzali da
No eres la única estrella de la noche, ¡no eres!
Ez zara gaueko izar bakarra, ez zara!
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Fuente: letras.com