La Oreja de Van Gogh hace un guiño al euskera cantando 'Ilargia' de Ken Zazpi en Donostia

Después de anunciar seis conciertos en Latinoamérica, La Oreja de Van Gogh continúa su gira por España con dos conciertos en su tierra: Donostia. El primero ha tenido lugar este viernes 31 de agosto en el Donostia Arena, donde el grupo ha querido cautivar al público con una canción fuera del repertorio.

En un momento del show, Amaia Montero ha comenzado a cantar Ilargia, una canción en euskera del conjunto vasco Ken Zazpi, el cual fue fundado en 1996 por Jon Mikel Arronategi y Eñaut Elorrieta. Al descubrir la sorpresa, los asistentes se han dejado llevar por la emoción.

Aunque La Oreja de Van Gogh nació en Donostia, lo cierto es que no es habitual escucharles interpretar canciones en euskera. Por eso, el público ha enloquecido durante la interpretación de Ilargia, un tema de desamor que encaja perfectamente con las composiciones del grupo.

"¿Es increíble o no es increíble esta canción?", ha preguntado Amaia Montero a sus fans una vez terminada la actuación.

Letra de 'Ilargia', de Ken Zazpi

Dile a la lluvia que no vuelva a caer

Esaiozu euriari berriz ez jauzteko

Dile a la soledad que no venga hoy

Esan bakardadeari gaur ez etortzeko

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Eres la cuerda que me sostiene y que me ahoga

Eusten nauen soka zara eta itotzen nauena

El que me creó sueños, el que los pierde

Ametsak sortu zizkidana, galtzen dituena

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Robaría la Luna cada noche para ti

Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero

Y tu estás ciego para ver su luz

Eta zu itsu zaude bere argia ikusteko

Sonriendo, luego dolido, me has hecho llorar

Irribarrez, gero miñez, eragin didazu negarra

Mi fuego se ha apagado

Nire sua itzali da

No eres la única estrella de la noche, ¡no eres!

Ez zara gaueko izar bakarra, ez zara!

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Dime que lo que siento no es verdad

Esan sentitzen dudana ez dela egia

Para creer por un momento todo lo que no somos

Une baten sinesteko ez garen guztia

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Robaría la Luna cada noche para ti

Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero

Y tu estás ciego para ver su luz

Eta zu itsu zaude bere argia ikusteko

Sonriendo, luego dolido, me has hecho llorar

Irribarrez, gero minez, eragin didazu negarra

Mi fuego se ha apagado

Nire sua itzali da

No eres la única estrella de la noche, ¡no eres!

Ez zara gaueko izar bakarra, ez zara!

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Fuente: letras.com