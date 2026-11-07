La Oreja de Van Gogh versiona el éxito catalán 'Boig per tu' en el Palau Sant Jordi de Barcelona
La Oreja de Van Gogh ha sorprendido en Barcelona al versionar Boig per tu, una canción en catalán que ha emocionado al Palau Sant Jordi con la voz de Amaia Montero.
Amaia Montero, sobre los comentarios por su gira con La Oreja de Van Gogh: "Estoy sufriendo mucho"
La Oreja de Van Gogh ha celebrado este viernes 6 de noviembre el primero de sus cuatro conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona, donde el grupo está encontrándose con su público catalán como parte de su gira con Amaia Montero.
El Tantas Cosas que Contar Tour está en su recta final por España, pues en diciembre tiene lugar el último concierto en el país antes de que viajen a Latinoamérica en marzo de 2027. Y, tras los numerosos conciertos ya celebrados, La Oreja de Van Gogh sigue dando mucho de qué hablar con sus shows.
En Donostia, el grupo quiso hacer un guiño al euskera cantando Ilargia de Ken Zazpi, y en Barcelona los músicos han querido hacer algo similar. Esta vez, Amaia Montero y el resto de la banda han interpretado Boig per tu, un tema del grupo catalán Sau estrenado en 1990.
Se trata de un éxito indiscutible en Cataluña que consiguió traspasar fronteras, pues hasta Shakira hizo una versión. La letra presenta una intensa declaración de amor. "Sé muy bien que desde este bar / Yo no puedo llegar a donde estás tú / Pero dentro de mi copa veo / Reflejada tu luz, me la beberé / Servil y acabado, loco por ti", dice el estribillo traducido al castellano del catalán.
Letra de 'Boig per tu'
En la terra humida escric
"Nena, estic boig per tu"
Em passo els dies esperant la nit
Com et puc estimar
Si de mi estàs tan lluny
Servil i acabat, boig per tu
-
Sé molt bé que des d'aquest bar
Jo no puc arribar on ets tu
Però dins la meva copa veig
Reflexada la teva llum, me la beuré
Servil i acabat, boig per tu
-
Quan no hi siguis al matí
Les llàgrimes es perdran
Entre la pluja que caurà avui
Em quedaré atrapat
Ebri d'aquesta llum
Servil i acabat, boig per tu
-
Sé molt bé que des d'aquest bar
Jo no puc arribar on ets tu
Però dins la meva copa veig
Reflexada la teva llum, me la beuré
Servil i acabat, boig per tu
Servil i acabat, boig per tu
Sé molt bé que des d'aquest bar
Jo no puc arribar on ets tu
Però dins la meva copa veig
Reflexada la teva llum, me la beuré
Servil i acabat, boig per tu
Servil i acabat, boig per tu
-
Fuente: Genius