Amaia Montero, sobre los comentarios por su gira con La Oreja de Van Gogh: "Estoy sufriendo mucho"

Desde que La oreja de Van Gogh comenzara su gira Tantas cosas que contar, la banda ha estado en el foco de las redes sociales por la reincorporación al grupo de Amaia Montero, que llevaba años sin cantar sobre un escenario con un show propio.

Desde que el grupo de pop diera el pistoletazo de salida a esta nueva aventura desde Bilbao, los vídeos de la artista desafinando en alguna canción del concierto inundaron las redes sociales de grandes críticas hacia la vasca. Sin embargo, días después de que todo el mundo hablara de la cantante, la de Irún publicó un comunicado explicando que estaba ilusionada con su vuelta a los escenarios y que no estaba pendiente de los comentarios hacia su persona.

Han pasado meses desde entonces, y los vídeos de Amaia Montero en distintos conciertos siguen circulando e inundándose de burlas en los comentarios. Es por ello por lo que el influencer Arnau de la Eygee le ha dedicado un vídeo saliendo en defensa de la artista.

"Parece que se ha creado un grupito en el que se ha puesto de moda criticarla y entonces tú también lo haces", expresa, entre otras cosas, el comunicador en sus redes sociales.

Inesperadamente, Amaia Montero se ha pronunciado sobre el vídeo de De la Eygee desde los comentarios del propio post en Instagram. "Muchas gracias, estoy sufriendo mucho", escribe la cantante.

Un comentario que no va en sintonía con lo que Montero había trasmitido hasta ahora, que vivía ajena a las críticas en redes sociales. Y, por tanto, los fans de la artista se han preocupado mucho por cómo parece encontrarse realmente la intérprete de Puedes contar conmigo.