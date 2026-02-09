La otra actuación de Bad Bunny en la Super Bowl: cuando cantó con Jennifer Lopez y Shakira

Bad Bunny y Shakira en la Super Bowl 2020 | Jeff Kravitz / FilmMagic / Getty Images

Para esta Super Bowl, la NFL ha querido apostar a lo grande con uno de los artistas latinos con mayor repercusión internacional para actuar en el espectáculo de medio tiempo: Bad Bunny.

Y es que esta es la primera vez que un artista latino e hispanohablante encabeza el show de medio tiempo, siendo llamativa esta elección, sobre todo ante el desacuerdo del presidente Donald Trump.

Sin embargo, esta no es la única vez que el puertorriqueño actúa en la Super Bowl, sino que ya hizo una vez una aparición sorpresa durante la actuación de Shakira y Jennifer López (JLo) en la Super Bowl LIV, de 2020.

A continuación, te contamos todos los detalles sobre su participación, que puede verse en el vídeo de abajo entre los minutos 3:35 y 4:53.

Su actuación junto a Shakira

En el show, tan solo estaba prevista la aparición de JLo y Shakira, pero la colombiana quiso invitar a Bad Bunny para que formara parte del show.

Gracias a ello, pudimos disfrutar de un remix entre la canción Chantaje de Shakira, I Like It de Cardi B (versionada por la colombiana) y Callaíta y Chambea de Bad Bunny, dejando un momento único para el recuerdo.

El mejor momento de Bad Bunny

En aquella época, Bad Bunny estaba en su mejor momento con el estreno de dos discos: YHLQMDLG, con temas destacados como Safaera, Yo Perreo Sola y La Difícil, y El Último Tour del Mundo, que incluye su colaboración con Rosalía La noche de anoche y Dákiti, con Jhay Cortez.

No sería hasta 2022 cuando lanzó su disco Un Verano Sin Ti, en el que se incluirían éxitos como Tití Me Preguntó,Me Porto Bonito, Ojitos Lindos y Callaíta.