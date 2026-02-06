Así es el videoclip de 'Opalite', de Taylor Swift: una reflexión sobre las relaciones con cameos

Tras su publicación en octubre, Taylor Swift ha estrenado el videoclip de Opalite este viernes 6 de febrero. La canción vio la luz como parte del álbum The Life of a Showgirl (2025) y, tras el éxito de The Fate of Ophelia, resurge ahora como el segundo sencillo del disco.

Los fans acogieron desde el principio esta composición como una de sus favoritas del álbum, ya que es la segunda con más reproducciones en plataformas de streaming —ahora, también puedes escucharla en Europa FM—. Taylor Swift, consciente del potencial de Opalite, ha decidido relanzarla como single junto a un videoclip que, de momento, solo puede verse con suscripción en Spotify y Apple Music. Llegará a YouTube el domingo 8.

Así es el videoclip de 'Opalite'

El videoclip de Opalite, dirigido y escrito por Taylor Swift, es un viaje a los años 90 y una reflexión sobre la soledad, las relaciones, la amistad y el amor.

Todo funciona como una metáfora: si el hombre hace la opalita, las personas tienen que crear su propia felicidad. Por eso, la artista concibe este mineral como un producto que garantiza la felicidad y la compañía de otra persona; un producto capaz de convertir los problemas en un paraíso.

A lo largo del vídeo, Taylor Swift aparece haciendo jugando en el parque con una piedra, la cual lleva una pulsera con la palabra "Friends4ever". Es su mejor amiga, con la que bebe cócteles y hace ejercicio en el salón. En la segunda parte, aperece el actor Domhnall Gleeson con su mejor amigo: un cactus, con el que sale a cenar y juega al billar.

En un momento, Taylor y Domhnall utilizan el producto y se intercambian los puestos: ahora, ella es el cactus y él es la piedra. Juntos se sacan fotos, se dan la mano y compiten en un concurso de baile donde reciben 0 puntos —esto podría ser una respuesta a las críticas que recibe por sus coreografías—.

Los cameos

Aparte de la propia Taylor Swift, en el vídeo aparecen Domhnall Gleeson, Lewis Capaldi, Jodie Turner-Smith, Greta Lee, Cillian Murphy y Graham Norton. Todos ellos aparecieron con ella recientemente en el programa británico The Graham Norton Show, que aparece mencionado en el videoclip.

"Domhnall hizo una broma sobre querer aparecer en uno de mis videoclips. ¡Es irlandés! ¡Estaba bromeando! Excepto que en ese mismo momento, durante la entrevista, me golpeó de inmediato una idea", ha explicado Swift. "Y así, una semana después, recibió por correo un guion que escribí para el vídeo de Opalite, donde él interpretaba el papel protagónico. Pensé que sería una locura si todos nuestros compañeros invitados en el show de Graham Norton esa noche también pudieran formar parte. Como un proyecto grupal escolar, pero para adultos y sin que sea obligatorio".

Por qué no ha estrenado el videoclip en YouTube

No es casualidad que Taylor Swift haya decidido retrasar la publicación del videoclip en YouTube. El motivo son las listas de éxito y las estadísticas, algo que siempre ha preocupado a la cantante.

El pasado 16 de diciembre, Billboard anunció "un cambio en la metodología de las listas que seguirá ponderando las transmisiones por suscripción de forma más favorable que las transmisiones con publicidad". De esta forma, la lista de ventas estadounidense Billboard 200 decidió priorizar las reproducciones de aquellos usuarios que estén suscritos a una plataforma.

Un día después, el 17 de diciembre, YouTube decidió que dejaría de entregar sus datos a Billboard a partir del 16 de enero. "Billboard utiliza una fórmula obsoleta que prioriza las reproducciones con suscripción sobre las que tienen publicidad. Esto no refleja la interacción actual de los fans con la música e ignora la enorme participación de quienes no tienen suscripción", alegó la plataforma.

De esta forma, las reproducciones de música en YouTube ya no cuentan para las listas de éxitos en Estados Unidos. Esto ha provocado que Taylor Swift haya estrenado el videoclip de Opalite únicamente para los usuarios premium de Spotify y Apple Music, plataformas que sí cuentan para estar lo más alto posible en la lista de ventas Billboard 200. Por su parte, subirá el vídeo en YouTube el próximo domingo 8 de febrero a las 14:00. ¿Implantarán más artistas esta fórmula?