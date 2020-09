Pablo Alborán desvela el título de su nuevo disco, 'Vértigo', y explica su significado

Pablo Alborán ha aprovechado el confinamiento y este 2020 tan atípico y duro para todos para plasmar sus sentimientos y canalizar sus emociones a través de la música.

Esto le ha llevado a crear un nuevo trabajo muy especial, en el que se refleja la angustia que ha vivido durante estos últimos meses, pero también sensaciones positivas.

Y es que cuando parece que todo va mal, lo mejor es liberarnos de aquellos lastres que lo hacen todo todavía más pesado, motivo por el cual hace unos meses decidió confesar abiertamente su homosexualidad para "ser un poquito más feliz de lo que ya era".

"#Vértigo es el título más honesto que podía darle a este álbum. Porque amar da vértigo, que no te quieran da vértigo, el momento que estamos viviendo da vértigo, … pero por otro lado, si no sientes vértigo, es que no estás vivo", escribe junto a la última publicación donde desvela el título del disco.

“…Hay que aprender a sentir vértigo como si fuese sed o hambre.” concluye citando a Mario Benedetti.

Vértigo será el quinto disco de estudio del artista malagueño, del que de momento no ha desvelado su fecha de lanzamiento.

Este nuevo trabajo llega tres años después de Prometo, que fue todo un éxito convirtiéndole en el artista con mayores ventas en España en 2018, el año siguiente a su publicación.

En 2018 publicó una reedición de Prometo con contenidos nuevos, como un DVD que recoge el concierto más grande que ha dado nunca en el país, el celebrado ante 30.000 personas en el Estadio de la Cartuja de Sevilla.

Además, en noviembre de 2019 lanzó su último tema inédito hasta la fecha, 'Tabú', en el que sorprendía con un estilo más pop junto a la estadounidense Ava Max.