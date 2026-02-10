Pablo Alborán se une a ANTONY Z para lanzar 'BESOS DORADOS'

Pablo Alborán está a punto de iniciar su gira internacional. Global Tour KM 0 arranca el 28 de febrero en Chile aunque antes de dar el pistoletazo de salida a sus dos años de conciertos, el cantante de Málaga se ha unido al granadino ANTONY Z para lanzar BESOS DORADOS.

Los dos artistas estrenan este miércoles 11 de febrero esta canción que sirve como tercer adelanto del nuevo disco del intérprete de Cuando Me Duermo, aún sin fecha de lanzamiento pero del que ya hemos podido escuchar DE TODO SE SALE y EN EL AIRE.

Antes de anunciar la fecha de BESOS DORADOS, el cantante publicó un adelanto de la canción en su cuenta de TikTok aunque lo hizo sin desvelar quién lo acompaña en esta colaboración ni tampoco el título. Ahora se sabe al relacionar las dos publicaciones y se ve claro que el cantante de su derecha es Pablo Alborán.

"Dime la verdad que yo lo dejo todo | Besos dorados, rayos de luz | Dime la verdad que yo lo vendo todo | Besos dorados, rayos de luz", es lo que cantan los dos intérpretes en este tema de ritmo pegadizo que el cantante ya interpretó durante su concierto en el Nomadart de Almería.