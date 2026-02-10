Rosalía desvela el videoclip de 'Sauvignon Blanc': adelanto y fecha de estreno

Rosalía ha dado la sorpresa a tan solo un mes de comenzar su LUX TOUR. La artista vuelve a darle contenido a sus fans anunciando el videoclip de su canción Sauvignon Blanc.

Estos meses la cantante ha estado algo alejada del foco mientras se prepara el que prece un tour de lo más ambicioso, pero ha desvelado un adelanto de su próximo proyecto.

La artista ha compartido varios segundos de lo que se podrá ver en el vídeo musical, acompañado de las primeras notas de su tema Sauvignon Blanc. En ellas se ve a la artista tumbada en un desierto y en un coche enfundada en un elegante vestido granate y con varios collares en el cuello.

Junto a este adelanto inesperado también ha desvelado la fecha de estreno: será el miércoles 11 de febrero a las 18:00 horas en España.

Se trata así del tercer vídeo musical del disco LUX, después de un primer encuentro con Berghain y tras el proyecto audiovisual de La Perla. Ahora, la catalana apuesta por esta balada para ponerle imágenes.

Su otro proyecto antes del LUX TOUR

Antes de empezar su gira este 2026, Rosalía actuará por primera vez en los BRIT Awards.

Probablemente podremos verla cantar La Perla o algunos de sus éxitos de LUX. La actuación podrá verse desde Reino Unido en ITV1 e ITVX y en YouTubea nivel mundial.

Rosalía no será a última artista en actuar esa noche, sino que también se subirán al escenario Harry Styles, Olivia Dean, Wolf AAlice y Mark Ronson.