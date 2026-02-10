Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son Víctor Palmero, Pablo Carbonell, Elena Rivera y Arancha del Sol

Esta semana Pasapalabra renueva su panel de invitados, que serán clave en la dinámica del concurso. A lo largo de estos días, tres actores y una presentadora lo darán todo en el programa. ¡Te contamos quiénes son al detalle!

Como es habitual, Pasapalabra va cambiando de invitados cada semana. En esta ocasión, Víctor Palmero, Pablo Carbonell, Elena Rivera y Arancha del Sol estarán durante los próximos días en el famoso concurso de Antena 3. Si no los conoces, quédate para descubrirlo.

Victor Palmero

Victor Palmero en unos premios | Getty Images

Víctor Palmero Guerola (36 años) es un actor que ganó repercusión tras su aparición en Física o Química, interpretando a Toño, el asesino de Fer, personaje interpretado por Javier Calvo. A raíz de ahí participaría en proyectos como Con el culo al aire y La que se avecina.

En el cine ha aparecido en películas como Aquitania y La huella del mal y en el teatro en obras como Clímax, The Hole X y Cabaret.

Además, ha aparecido en Tu cara me suena como invitado, imitando a C. Tangana.

Pablo Carbonell

Pablo Carbonell en una premier | Getty Images

Siguiendo en el ámbito de la actuación, tenemos a Pablo Carbonell Sánchez-Gijón (63 años), quien también tiene recorrido como humorista y cantante. De 1984 a 1992 formó parte del grupo de música Los Toreros Muertos, con canciones como Mi agüita amarilla.

Después colaboró en programas como Caiga quien caiga y El Intermedio con El Gran Wyoming y en Buenafuentey fue nominado a un Goya en 2004 por Atún y chocolate, la película que dirigió. Como actor, ha participado en películas como Todos lo hacen o Lo nunca visto.

Además, ha fundado la discográfica 18Chulos Records&Events y ha aparecido en programas como Splash! Famosos al agua y Tu cara me suena mini.

Elena Rivera

Elena Rivera en unos premios | Gtres

Parece que la noche irá de actores... Elena Rivera Villajos (33 años) es una actriz y cantante, que se hizo conocida con 13 años por su papel de Karina Saavedra en la serie de televisión Cuéntame cómo pasó.

Sin embargo, también ha participado en series como Los Quién y Alba, películas como Perdiendo el norte y programas como Tu cara me suena. Con su trabajo en la actuación, ha sido ganadora de un Premio Ondas en 2022.

En cuanto a la música, ha participado desde bien pequeña en concursos como Menudas Estrellas, cantó con David Civera el tema del Festival de la Canción de Eurovisión en 2001 y lanzó un tema bajo el título Locos por el ritmo.

Arancha del Sol

Arancha del Sol en un photocall | Getty Images

Por último, tendremos a María Arantzazu Maciñeiras de Lucas (53 años), más conocida por su nombre artístico Arantxa del Sol, la cual es una actriz, modelo y presentadora que comenzó sus andaduras como azafata de El precio justo.

La asturiana ha presentado diversos programas de variedades y concursos como La batalla de las estrellas y ha sido actriz en películas como Aquí, el que no corre...vuela y en series como Esencia de poder.

En teatro ha participado en obras como Brujas y recientemente se unió a un programa de las mañanas de la televisión pública.