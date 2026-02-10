Rosalía confiesa la impactante decepción que se llevó con un exnovio: "Yo nunca se lo he perdonado"

Después de unas semanas algo alejada del foco mediático, Rosalía vuelve a la carga.

Lo hace con el anuncio del videoclip de su canción Sauvignon Blanc, pero también con una divertida entrevista que no ha tardado en hacerla viral. Ha sido en el podcast de la creadora de contenido Soy una pringada, Special people club.

Rosalía ha hablado de temas que hasta ahora no había comentado. Y aunque en general la entrevista ha sido divertida, la artista ha confesado una vivencia dura en el amor.

Ha sido cuando la influencer le ha preguntado por la "cosa más decepcionante" que le haya hecho un hombre. "Es difícil de encontrar, pero te voy a decir una que no se me ha olvidado", ha reflexionado la catalana.

"Digamos que yo tenía un novio que era un poco código morse emocional, no había manera", ha compartido la intérprete de Motomami. A los dos años rompieron. "Por su culpa", le ha señalado Soy una pringada, y Rosalía ha sido clara: "Obviamente".

Pero el romance no terminó ahí: "La semana después de haber roto tuve una recaída y volvimos a vernos". "Estábamos en situación […] y en un momento dado va y me suelta: 'Cómo he echado de menos a mi puta'", ha revelado ante la sorpresa de la podcaster.

La artista se quedó en shock ante tal comentario: "Cuando me dice eso me quedo fría, como helado de fresa […] Horrible y muerta perdida. Me quedé que no pude reaccionar". "No me lo esperaba y cuando ya pude reaccionar me levanté, me fui y nunca más volví", ha expuesto.

Y actualmente le sigue doliendo: "Yo nunca se lo he perdonado. A día de hoy a lo mejor estoy entrando en ese punto en el que empiezo a perdonar".

La relación de Rosalía con lo sobrenatural

Al margen de esta anécdota, Rosalía y Soy una pringada han hablado de viajes espirituales y su relación con lo sobrenatural con mucha comedia de por medio. Así, la artista ha contado una reciente vivencia que le hizo pensar en la vida más allá de La Tierra.

"El otro día estaba en Los Ángeles y vi una nave que yo no sé lo que era y estaba cruzando el cielo […] y dejaba como una estela muy rara que yo no he visto en la vida. Una luz como blanca o verde. Y pensé si era Elon Musk o un alien", ha compartido la cantante.