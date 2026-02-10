¿A qué hora son las semifinales y la final del Benidorm Fest 2026?

A pesar de que la participación de España en Eurovisión ha sido cancelada debido a la presencia de Israel en el festival, la organización del Benidorm Fest decidió continuar adelante y darle un enfoque un tanto diferente al evento que se enfrenta a su quinta edición.

Por primera vez en cinco años, este formato tendrá un premio en metálico de 150.000 euros para el ganador y un viaje a Estocolmo y a Miami para otros dos participantes que podrán grabar su single en reconocidos estudios de música.

Para hacerse con uno de estos premios, los 18 deberán conquistar a público y jurado en las semifinales para estar entre los 12 finalistas que participan en la gala del 14 de febrero.

Si quieres seguir la emisión del festival, a continuación te dejamos el horario y los cantantes que participan:

Horario oficial del Benidorm Fest 2026

Primera semifinal : Martes 10 de febrero (22:55 horas)

: Martes 10 de febrero (22:55 horas) Segunda semifinal : Jueves 12 de febrero (22:55 horas)

: Jueves 12 de febrero (22:55 horas) Final: Sábado 14 de febrero (22:00 horas)

Concursantes de cada semifinal

- Primera semifinal:

KITAI - El Amor Te Da Miedo

María León ft. Julia Media - Las Damas y el Vagabundo

Luna Ki - Bomba de amor

Greg Taro - Velita

Izan Llunas - ¿Qué vas a hacer?

Dora & Marlon Collins - Rakatá

Tony Grox & LUCYCALYS - T AMARÉ

Mikel Herzog Jr. - Mi Mitad

Kenneth - Los Ojos No Mienten

Para amenizar aún más la noche, la gala contará con la presencia de Fangoria y Paloma San Basilio

- Segunda semifinal:

ASHA – Turista

KU Minerva – No Volveré a Llorar

Funambulista – SOBRAN GILIPO**AS

Dani J – Bailándote

The Quinquis – Tú No Me Quieres

Atyat – Dopamina

Rosalinda Galán – Mataora

MAYO – Tócame

Miranda! & bailamamá – Despierto Amándote

Como artistas invitados estarán presentes Luz Casal y Abraham Mateo.