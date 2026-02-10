¿A qué hora son las semifinales y la final del Benidorm Fest 2026?
El Benidorm Fest da comienzo este martes 10 de febrero con la primera semifinal. Nueve concursantes participan en la gala de la que saldrán los primeros finalistas. Los otros se conocerán tras la emisión del jueves 12. Apunta a qué hora son las semifinales y cuándo tendrá lugar la final.
A pesar de que la participación de España en Eurovisión ha sido cancelada debido a la presencia de Israel en el festival, la organización del Benidorm Fest decidió continuar adelante y darle un enfoque un tanto diferente al evento que se enfrenta a su quinta edición.
Por primera vez en cinco años, este formato tendrá un premio en metálico de 150.000 euros para el ganador y un viaje a Estocolmo y a Miami para otros dos participantes que podrán grabar su single en reconocidos estudios de música.
Para hacerse con uno de estos premios, los 18 deberán conquistar a público y jurado en las semifinales para estar entre los 12 finalistas que participan en la gala del 14 de febrero.
Si quieres seguir la emisión del festival, a continuación te dejamos el horario y los cantantes que participan:
Horario oficial del Benidorm Fest 2026
- Primera semifinal: Martes 10 de febrero (22:55 horas)
- Segunda semifinal: Jueves 12 de febrero (22:55 horas)
- Final: Sábado 14 de febrero (22:00 horas)
Concursantes de cada semifinal
- Primera semifinal:
- KITAI - El Amor Te Da Miedo
- María León ft. Julia Media - Las Damas y el Vagabundo
- Luna Ki - Bomba de amor
- Greg Taro - Velita
- Izan Llunas - ¿Qué vas a hacer?
- Dora & Marlon Collins - Rakatá
- Tony Grox & LUCYCALYS - T AMARÉ
- Mikel Herzog Jr. - Mi Mitad
- Kenneth - Los Ojos No Mienten
Para amenizar aún más la noche, la gala contará con la presencia de Fangoria y Paloma San Basilio
- Segunda semifinal:
- ASHA – Turista
- KU Minerva – No Volveré a Llorar
- Funambulista – SOBRAN GILIPO**AS
- Dani J – Bailándote
- The Quinquis – Tú No Me Quieres
- Atyat – Dopamina
- Rosalinda Galán – Mataora
- MAYO – Tócame
- Miranda! & bailamamá – Despierto Amándote