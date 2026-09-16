Pablo López anuncia tres conciertos para mayo y deja la puerta abierta a añadir más fechas en 2027

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Pablo López publica este viernes 18 de septiembre su quinto álbum de estudio, El cuatro. Tras su lanzamiento, el malagueño aún tiene pendientes seis conciertos con la gira El Niño del Espacio En Concierto.

El artista actuará en Cáceres el mismo día del estreno del disco y, a finales de septiembre, pasará por Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y Las Rozas (Madrid). En octubre llegará a Fuerteventura (Las Palmas) y Gran Canaria, mientras el 5 de diciembre cerrará el tour en Cádiz. Este último concierto será el "fin de gira" y el show número 55 de la gira, que comenzó en enero. Las entradas para estos seis espectáculos están disponibles en la página web de Pablo López, aunque las localidades en Alcalá de Guadaíra ya están agotadas.

Tres conciertos en mayo de 2027... ¿y más fechas?

Sin embargo, la cosa no se queda aquí. Pablo López ha anunciado tres conciertos para mayo de 2027 en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el Roig Arena de Valencia y el Movistar Arena de Madrid. Todavía no ha dado información sobre la venta de entradas de estos shows, pero nosotros ya nos preguntamos si anunciará más fechas para 2027.

"Eso yo me lo pregunto", ha dicho el artista entre risas durante su reciente entrevista en Cuerpos especiales. "La relación con mi máneger, que es mi amigo y mi familia, es cada vez más extraña. No hablamos mucho, y no sé si lo hace para causarme estupor. No sé si me va a decir de repente: 'Toma, en enero tocas 40 días en Tailandia'. Anunciamos lo de mayo. Orgulloso también de hacer esos conciertos. No sé si todo se resumirá en mayo, me huele a mí que no", ha añadido, dejando entrever que celebrará más shows a lo largo de 2027.

Durante la entrevista, Pablo López ha asegurado que le parece "extraño" salir de gira antes del lanzamiento de El cuatro y no hacerlo con el disco ya publicado: "Llevamos 50 conciertos, han venido muchas miles de personas a verme y no he sacado el disco. Voy a sacar el disco y se acaba la gira", ha comentado.

Pablo López, en 'Cuerpos especiales': "Cada vez sé hacer menos cosas en la vida y más tocar"

"Hemos estado tocando todos los fines de semana desde enero", ha dicho a modo de balance del tour. "Es muy difícil salir del ruido ese, de lo hermosamente tóxico que es asomarse cada día a un lugar con esa energía. El balance: tengo mucha suerte. La gente lo que quiere es escuchar música, no importa si estoy muy guapo o muy feo. Cuando estoy de gira, me recuerdo y me recuerdan qué hago aquí y para qué he venido. Cada vez sé hacer menos cosas en la vida y más tocar", ha zanjado.

Esta semana, el malagueño ha compartido el cartel completo de la gira en redes sociales, y entre los comentarios destacan fans latinoamericanos que desearían verle actuar al otro lado del charco. ¿Qué planes le depararán en 2027...?

Todas las fechas restantes de la gira

Sin contar sus conciertos de mayo, estas son las seis fechas restantes de la gira El Niño del Espacio En Concierto:

Cáceres - viernes 18 de septiembre de 2026 - Plaza de Toros

- viernes 18 de septiembre de 2026 - Plaza de Toros Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - viernes 25 de septiembre de 2026 - Festival El Patio, Explanada del Auditorio Riberas del Guadaíra [AGOTADO]

- viernes 25 de septiembre de 2026 - Festival El Patio, Explanada del Auditorio Riberas del Guadaíra [AGOTADO] Las Rozas (Madrid) - sábado 26 de septiembre de 2026 - Centro Multiusos

- sábado 26 de septiembre de 2026 - Centro Multiusos Fuerteventura (Las Palmas) - viernes 30 de octubre de 2026 - Palacio de Formación y Congresos

- viernes 30 de octubre de 2026 - Palacio de Formación y Congresos Gran Canaria - sábado 31 de octubre de 2026 - Auditorio Alfredo Kraus

- sábado 31 de octubre de 2026 - Auditorio Alfredo Kraus Cádiz - sábado 5 de diciembre de 2026 - Gran Teatro Falla [FIN DE GIRA]

A todas estas fechas también hay que sumarle su presencia en la fiesta 30 años Europa FM, que tendrá lugar el 21 de septiembre en Madrid con todas las invitaciones agotadas en una hora. Además de Pablo López, también serán protagonistas Amaral, Nil Moliner, Arde Bogotá y La La Love You, así como Eva Soriano y Nacho García como anfitriones del show.