Letra y significado de 'El niño del espacio', la nueva canción de Pablo López sobre la infancia

Antes de El niño del espacio, Pablo López llevaba un año exacto sin estrenar un single nuevo. El último fue La función, que data del 21 de noviembre de 2024. Desde entonces, el artista ha colaborado con Chiara Oliver en tulipanes y ha trabajado con una marca de cervezas en A paso lento.

Ahora, el malagueño inaugura su nueva etapa artística con El niño del espacio, el primer sencillo de su próximo disco que da nombre a la gira de conciertos que celebrará en 2026. En esta composición, Pablo López fusiona sus dos instrumentos por excelencia: el piano y la guitarra. Y lo hace con un videoclip donde se amontonan las fachadas de edificios y que incluye una imagen muy poderosa, esa donde le da la espalda a un niño.

Un reencuentro con la infancia

En la canción, parece que Pablo López le canta al niño que un día fue, al niño que soñaba con escribir canciones y vivir de la música. "Hoy sueno en la radio de la suerte / Ya no tengo miedo de perderme / Por esos niños voladores del espacio / Por esas flores amarillas en las manos", dice una de las estrofas.

Muchos admiradores de Pablo López han relacionado esta composición con La niña de la linterna (2020), un tema de su disco UNIKORNIO Once millones de versos después de ti que también habla sobre la niñez: "La niña de la linterna / ¿Dónde guardas tanta luz? / Todos los días sales tú". También recuerda a El patio (2017), una de las canciones más populares del artista, donde canta: "No soy más que un niño / Con los pies descalzos". La infancia, por tanto, es un tema recurrente en la discografía del malagueño.

Letra de 'El niño del espacio', de Pablo López

¿Quién me regala dos minutos para siempre?

¿Quién es de primavera y quiere conocerme?

Yo me presento: soy el niño del espacio

Y tengo flores amarillas en las manos

¿Quién me quiere conocer?

Te he esperado tanto… soy parte de la luz

Te puedo ver

-

Voy a hacerlo bien

-

¿Quién es la calle donde siempre me prometo?

¿Quién es la libertad guardándome el secreto?

¿Quién viene a verme con la risa transparente?

¿Quién me regala tantos sueños de repente?

-

¿Quién me quiere conocer?

Te he esperado tanto… soy parte de la luz, te puedo ver

-

Hoy sueno en la radio de la suerte

Ya no tengo miedo de perderme

Por esos niños voladores del espacio

Por esas flores amarillas en las manos

-

¿Quién me quiere conocer?

Te he esperado tanto… déjame querer

-

Voy a hacerlo bien